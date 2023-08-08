「落日大道」景觀台今起正式開放 僅洗手間可供使用
台61西濱公路位在苗栗縣通霄鎮有「落日大道」美名的新埔聯絡道，縣府前年發包興建觀景台，供遊客取景拍照，期間因工程延宕，今年初完工後委由通霄鎮公所管理，但因周邊細項設施有安全疑慮，經改善直到今天才正式對外開放。
不過，美中不足的是，從樓梯上景觀台轉角的貨櫃屋販賣區，因尚未招商仍鐵門深鎖，阻斷遊客上去觀景路徑，目前僅開放洗手間及停車格供遊客使用。
苗栗縣政府文化觀光局前年獲中央補助1千200萬元，在西濱新埔聯絡道東側路底建置一座貨櫃觀景台，後來再爭取配合交通部觀光局推動在台61規畫休息站等觀光據點，原案擴大為「日落大道休憩園區」，第一期工程建置觀景台、公廁、販賣區已完工。
今天上午，公所派員先打掃整理洗手間，同時連繫保險公司到場勘查，準備意外保險事宜。而在縣務會議中，文化觀光局也表示，目前第一期工程的貨櫃觀景台、公廁都已建置完成，二期計畫預計串連至嶺頂土地公廟與心形公路，初估經費需3億1500萬元，因經費龐大，將視一期計畫的觀光效能，再做滾動式檢討。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言