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「落日大道」景觀台今起正式開放 僅洗手間可供使用

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午，通霄鎮公所派員先打掃整理洗手間，同時連繫保險公司到場勘查，準備意外保險事宜。記者吳傑沐／攝影
今天上午，通霄鎮公所派員先打掃整理洗手間，同時連繫保險公司到場勘查，準備意外保險事宜。記者吳傑沐／攝影

台61西濱公路位在苗栗縣通霄鎮有「落日大道」美名的新埔聯絡道，縣府前年發包興建觀景台，供遊客取景拍照，期間因工程延宕，今年初完工後委由通霄鎮公所管理，但因周邊細項設施有安全疑慮，經改善直到今天才正式對外開放。

不過，美中不足的是，從樓梯上景觀台轉角的貨櫃屋販賣區，因尚未招商仍鐵門深鎖，阻斷遊客上去觀景路徑，目前僅開放洗手間及停車格供遊客使用。

苗栗縣政府文化觀光局前年獲中央補助1千200萬元，在西濱新埔聯絡道東側路底建置一座貨櫃觀景台，後來再爭取配合交通部觀光局推動在台61規畫休息站等觀光據點，原案擴大為「日落大道休憩園區」，第一期工程建置觀景台、公廁、販賣區已完工。

今天上午，公所派員先打掃整理洗手間，同時連繫保險公司到場勘查，準備意外保險事宜。而在縣務會議中，文化觀光局也表示，目前第一期工程的貨櫃觀景台、公廁都已建置完成，二期計畫預計串連至嶺頂土地公廟與心形公路，初估經費需3億1500萬元，因經費龐大，將視一期計畫的觀光效能，再做滾動式檢討。

因貨櫃屋販賣區尚未招商仍鐵門深鎖，上景觀台的樓梯仍暫時封閉不開放。記者吳傑沐／攝影
因貨櫃屋販賣區尚未招商仍鐵門深鎖，上景觀台的樓梯仍暫時封閉不開放。記者吳傑沐／攝影

觀光局 保險 公廁

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