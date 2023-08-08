「落日大道」景觀台今起正式開放 僅洗手間可供使用

台61西濱公路位在苗栗縣通霄鎮有「落日大道」美名的新埔聯絡道，縣府前年發包興建觀景台，供遊客取景拍照，期間因工程延宕，今年初完工後委由通霄鎮公所管理，但因周邊細項設施有安全疑慮，經改善直到今天才正式對外開放。

不過，美中不足的是，從樓梯上景觀台轉角的貨櫃屋販賣區，因尚未招商仍鐵門深鎖，阻斷遊客上去觀景路徑，目前僅開放洗手間及停車格供遊客使用。

苗栗縣政府文化觀光局前年獲中央補助1千200萬元，在西濱新埔聯絡道東側路底建置一座貨櫃觀景台，後來再爭取配合交通部觀光局推動在台61規畫休息站等觀光據點，原案擴大為「日落大道休憩園區」，第一期工程建置觀景台、公廁、販賣區已完工。