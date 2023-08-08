8月5日強降雨重創 苗栗農損速達600多萬元
苗栗縣8月5日因卡努颱風外圍環流強降雨，造成苑裡鎮房裡溪沿岸農地5公頃遭淹沒，及公館鄉紅棗裂果等地災害，初估600多萬元，縣府等相關單位啟動防災及勘災，並爭取救助。
苑裡鎮長劉育育今天參加縣務會議，提案加強縣管河川、區域排水清淤及整治工程，另為農民請命，8月5日強降雨造成農田淹沒，及秧苗流失，建議從優、從寬補助，防止類似災害，減少農民的損失。
縣府水利處長楊明鐃指出，苑裡鎮8月5日上午6點至10點，降下231多毫米雨量，時雨量100多毫米，超過房裡溪設計最大時雨量52毫米一倍多，以致造成沿岸多處災情，短期方面，昨天隨即加速南溪橋、德心橋清淤。
至於中長期改善，德心橋、德善橋發生溢堤，將局部提高護岸，南溪橋梁底高度低於洪水位2公尺，將爭取補助改建，此外，房裡溪治理計畫於2008年訂定，爭取水利署重新擬訂，並與農田水利署檢討沿河攔水堰的工法及位置，預防再發生水患。
縣府農業處長陳樹義表示，8月5日造成農損初報，苑裡鎮秧苗受損7公頃，農田埋沒5公頃，公館紅棗88公頃多，銅鑼鄉仙草2.5公頃等損害，損失656萬多元，陸續還會勘察南庄、泰安等地甜柿災害，爭取農業天然災害現金救助。
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