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桃園長照照顧者4成為男性 1966專線可受理減輕照顧負荷

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局官網有申請長照完整的資訊。圖／桃園市衛生局官網
衛生局官網有申請長照完整的資訊。圖／桃園市衛生局官網

今天是父親節，桃園衛生局統計，市民使用長照服務逾2萬3000人，負責主要照顧者有近4成為男性，可能因為承擔與不熟悉照顧技能，加重壓力，可撥打1966申請長照服務減輕照顧負荷。

衛生局舉例，蔡先生的85歲的母親原本獨居生活可自理，今年4月起因病從逐漸無法行走到現在臥床。蔡先生與妻子討論後，他獨自搬回老家照顧母親，妻子負責照顧子女，結果白天忙工作夜間辛勞照顧，蔡先生蠟燭兩頭燒。

還好蔡先生及時申請長照服務，居家服務人員協助母親洗澡、換尿布，同時申請電動照顧床等輔具，協助母親移位避免壓傷；加上喘息服務介入，讓照顧者得以有空閒的時刻，不再獨自承擔照顧壓力，同時也提升母親被照顧的品質。

衛生局表示，家人及身邊親戚朋友如果有長期照顧需求，只要一通電話，市話或手機撥打1966申請長照評估，可以提供家有失能者專業照顧、輔具租借、購買及居家無障礙環境改善、交通接送及喘息服務等，善用長照服務，讓長照服務成為家的得力助手。

衛生局更提醒聘有外籍看護工的家庭，也可使用長照服務，勞動部今年推動短期替代照顧服務，於喘息服務外再提供短期照顧服務，累計1年可達52日。民眾需求或諮詢可撥1966長照專線，或至桃園市各區公所、衛生所、照管分站任一受案窗口申請。

衛生局 長照 桃園

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