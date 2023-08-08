龍潭709塞爆怨排隊苦等上不了車 桃議員發聲客運增班仍不夠

基北北桃1200月票實施以來，桃園市大龍潭地區雙北上班上學通勤族大增，市議員徐玉樹十分關心龍潭至北捷永寧站709客運線塞爆問題未解，市政府交通局今天上午表示，709線客運公司尖峰時段增加10班次，較核定運量多，另往松山機場的5350線納入1200交通路線，要等車機刷卡調整完成實施。

大龍潭地區往返雙北的通勤族乘客愈來愈多，尤其納入1200月票的709線客運，往返龍潭至新北市土城永寧站，通勤乘客最多，一次等2、3班車才上車，龍潭人發出「龍潭人站出來，讓心聲被聽見」，徐玉樹接到陳情及實地觀察發現，1200月票啟動後，搭乘709線的人更多，尖峰時段班車塞爆、班次卻跟不上，通勤族要等50分鐘，大排長龍隊等候，709線班次必須再增加，連同跨縣市的其他客運系統也要趕快納入1200，讓大龍潭人往雙北名縣市交通更方便，降低民怨。

還有以龍潭中途站中轉的新竹至台北仁愛敦化路口的1728線、竹東至台北的1820及1821線，加上新竹六福村至松山機場的5350線客運，尚未納入1200影響搭乘意願，也間接造成709線塞爆，如果幾條中轉客運納入1200，將吸引民眾搭乘，也可疏解709線運量壅擠現象。

市府交通局表示，經與709線聯營的指南、統聯客運協調，龍潭平日尖峰時段搭乘709線人數342人，兩客運因應龍潭乘客增加，在尖峰時段增開10班次載客，比該局原先核定發車班次多，客運公司以業界缺司機，無法再增班，目前709線乘客最多等2班車，較之前有改善。

至於跨縣市的至台北松山機場往返的5350線原先客運業者準備不繼續營運，自1200實施可納入1200月票，業者表達繼續經營，目前將等監理單位調整車機刷卡系統完成再加入營運，另至台北的1728、1820、1821線屬於公路總局轄管尚未納入1200，龍潭短程乘客仍需持現金或電子票證搭乘，該局也會持續與公路總局溝通調整的可行性。