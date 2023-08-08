苗栗儲能場跳過地方送電運轉 鍾東錦重砲批偷雞摸狗

苗栗縣公館鄉五谷一路新建電能儲存場，縣長鍾東錦今天在縣務會議，重砲轟台灣電力公司跳過地方，等到看報紙才知道，耍手段「偷雞摸狗」、「瞞天過海」，做了最壞的示範。

公館鄉五谷一路旁工業區荒廢農地去年新建電能儲存場，公館鄉前鄉民代表周逢甲等地方人士指出，居民一開始渾然不知，知道後強烈反對，因儲能場地勢低窪，豪大雨可能有淹水之虞，加上儲能場公安事故也偶有所聞，有如不定時炸彈威脅安全，要求廠商8月26日辦理說明會。

今天縣務會議，鍾東錦連同台灣中油公司計畫在通霄鎮梅南里地區打造碳封存CCS試驗場域案算「帳」，他重話碳封存場、儲能場，設置在苗栗縣，地方卻等到看報紙才知道，開什麼玩笑，有點欺侮人，如果不反應，「這次打一下，下次就是一巴掌，再過來就是喘一腳，最後死在地上」。

他認為中央單位以後在苗栗要做什麼，只要對的事，縣府也會支持，他來自企業界，也懂電大家都要用，可是最起碼開大門、走大路溝通，而不是耍手段偷雞摸狗、瞞天過海，做了最壞的示範。

縣府工商發展處指出，五谷一路儲能案場於2021年9月向能源局申辦，台電今年1月送電運轉：因能源局、台電未函告業者應依都市計畫相關法令，先申請土地容許後，始得設置使用的案場，縣府函請能源局、營建署解釋，將於8月10日邀集能源局、台電，及縣府消防局等相關單位、地方人士會勘。

對此，台電苗栗區營業處表示，五谷一路儲能場於申辦當時，程序完全合於當時法規，並沒有刻意跳過地方，指出案場用地是乙種工業區，2021年9月申請1.2MW，今年年1月檢驗掛表接電，屬前期申設案件，並未限制儲能場址。

苗栗區處表示，能源局去年建議相關的土地限制，區處據以在併網審查意見書注意事項，提醒業者須取得土地主管機關同意文件後，才可辦理檢驗接電事宜，縣政府也於今年5月訂定「苗栗縣都市計劃甲種乙種工業區土地申請設置儲能系統認定為必要公共服務設施審查要點」，惟業者未同步向縣府申請土地容許使用，縣府可以依要點要求補正。