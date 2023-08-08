新竹縣府人事異動 環保局農業處財政處更換首長

新竹縣政府今天宣布新人事，環保局長朱振群今天起轉任為縣府簡任秘書，由副局長蕭宏杰擔任代理局長、縣府參議彭惠珠接任財政處長、農業副處長傅琦媺陞任農業處長。

新竹縣政府今天舉行主管會報，新竹縣長楊文科在會中表示，環保議題錯綜複雜，朱振群已完成階段任務，今天起轉任為縣府簡任秘書，而職缺由副局長蕭宏杰擔任代理局長。

楊文科說，對於關西水污染事件，他很肯定關西鎮鄉親團結凝聚共識，縣府已也找到問題所在，將展現公部門魄力，與相關單位共同解決水源污染問題。

蕭宏杰向中央社記者表示，他於2007年3月初任公務員即派任新竹縣政府環保局，2009年8月擔任科長職務，去年6月升任副局長，會持續守護新竹縣環境。

楊文科今天宣布新人事調整，原稅務局局長彭惠珠今年2月調縣府參議後，現接任縣府財政處處長；另外，縣府農業處長范萬釗於日前屆齡退休，職缺由副處長傅琦媺陞任。

國民黨立委林為洲在2日召開關西鎮鳳山溪污染後續處理情形及賠償方案協調會，有民眾在會中表示，朱振群處理此案，不符民眾期待要求下台。