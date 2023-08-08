南寮河濱公園噴除草劑使草枯黃？網戰翻 竹市府：未使用

新竹市南寮河濱公園是當地著名觀光景點，常吸引不少民眾與遊客休閒歇息，但有民眾在臉書地方社團發文，反映先前到南寮河濱公園散步時被嚇了一跳，整片草都被噴了除草劑，導致枯黃一片，不但影響人體健康，附近也雜草叢生滿地落葉，顯得一片荒蕪，希望相關單位能重視；對此，市府回應，並未使用除草劑，針對民眾反映會加強整理環境。

對此，市府城銷處回應，除草及清潔頻率一直以來固定，維持每日清潔，並視草生長情形進行割草。另外，草皮維護絕不會使用除草劑，請民眾放心。有關部分步道落葉的清潔會再加強。

發文民眾指出，上月到南寮河濱公園散步時嚇了一跳，整片的草都噴了除草劑枯黃一片，這對人體也是很毒的，小孩都在公園玩為何都不顧慮到呢？只因懶得割草？以前還有人打掃算乾淨，現在雜草叢生（長很高）也就算了，滿地都是樹葉，看起來一片荒蕪，市府不是都有編列預算嗎？怎麼好像很久沒人理？