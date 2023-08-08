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竹東街頭遭燕子「空襲」 超慘黑車被轟炸慘況曝光

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東街頭出現車輛慘遭鳥糞空襲，場面十分慘烈宛如泡沫洗車。圖／翻攝自臉書「竹東小鎮」
竹東街頭出現車輛慘遭鳥糞空襲，場面十分慘烈宛如泡沫洗車。圖／翻攝自臉書「竹東小鎮」

新竹縣竹東鎮近日遭逢「空中火力」臨空壓境，尤其每當入夜時分，更可見鋪天蓋地的過境燕子，不少路上人車都慘遭鳥屎「空襲」，竹東居民就拍下街頭車輛遭轟炸慘況，車身滿布「彈孔」，民眾也紛紛提醒空襲熱點，呼籲避開此區域以免中彈。

民眾拍下車輛遭空襲的地點就位在竹東二重埔，原來是當地每年立夏後就會出現燕子過境盛況，大量燕子停在電線上場面非常壯觀。當地居民指出，一直以來當地夏天都會有大批燕子，居民習以為常，就是晚上出門時要注意避開頭上電線，否則可能就會被鳥糞擊中。

台灣野鳥學會指出，這些燕子大約是立春後過境台灣，從南往北移動，期間也會停留在民宅屋簷育雛，主要以蚊蟲為食，若當地有豐富食物來源，就可能聚集大量燕子覓食，因為燕子多生活在人類活動區域，因此相對不怕人，會停留電線上棲息。

民眾將車輛遭鳥糞空襲覆蓋車身的照片Po在地方臉書社團上立刻引起熱議，有居民表示應該是黑車長時間停放在電線下，日積月累才會被鳥糞覆蓋「從黑車變白車」，宛如剛經歷「泡沫洗車」，也有民眾習慣出門撐傘。

不過也有民眾看到慘況不禁擔憂燕子大量出沒是否有異象要發生，但大多數網友則認為燕子築巢是帶來好運的象徵，風水上有正面作用。

竹東居民也提醒除了二重埔地區有大量燕子出沒鳥糞攻擊，在竹東下公館地區，尤其是東峰路上，同樣也有不少燕子棲息，而新竹縣的其他鄉鎮空襲熱點則包括新埔鎮中正路，竹北市仁義路、中正東路、新豐鄉康樂路。

二重埔中央路出現大量燕子停留在電線上，民眾路過甚至要撐傘才能自保。圖／翻攝自臉書「竹東小鎮」
二重埔中央路出現大量燕子停留在電線上，民眾路過甚至要撐傘才能自保。圖／翻攝自臉書「竹東小鎮」

燕子 空襲 新竹

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