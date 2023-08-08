父愛偉大！單親爸苦撐13年 盼得重殘兒燦爛微笑打招呼

桃園一名劉姓男子欠稅28.5萬元被政府盯上，但法務部行政執行署桃園分署發現劉男是單親爸爸，為了照顧重度身心障礙的兒子已日夜兼職，薪水只夠支應生活所需，繳不出錢實有說不出口的苦衷；桃園分署了解情況後，決定暫緩劉男強制執行命令，分署成員也自發性集資致贈慰問金和物資，減輕他肩頭上身為父親的重擔。

桃園分署表示，劉男（48歲）積欠2014年到2022年的汽車燃料費及牌照稅28萬5千元，因催繳未果，所以被移送分署強制執行。分署人員通知劉男討論償還稅款事宜，發現他欲言又止，疑有說不出口的原因，進一步追蹤了解，才知劉男家庭困境。

桃園分署指出，劉男是單親爸爸，有一個兒子，兒子5歲時遭酒駕者撞傷，腦損嚴重，多次開刀治療，最後摘除左腦保命，但也因此成了重度身心障礙，生活無法自理。

劉男表示，兒子剛開始只能臥床，意識也不清醒，經過幾年復健，現在慢慢可以坐輪椅，也可以簡單跟人打招呼，但仍無法正常對話，醫生說兒子的智商停留在5歲，由於頭蓋骨取出後無法順利接合回去，導致頭顱呈現凹陷，手腳均無法施力、抬舉或寫字，健後效果非常有限，生活仍得靠他人協助。

劉男與兒子在中壢某國宅租屋，曾有人勸他將兒子送到照養機構，但他不放心，因此聘請看護，堅持自己照顧。他哽咽向執行人員表示，兒子車禍雖然有拿到200萬元賠償金，但因為近幾年多次手術和生活輔具早已用罄，現在自己身兼2職，白天幫人開車、晚上幫人外送餐點，加上兒子的身障補助，才勉強能負擔房租、看護費和生活開銷。

桃園分署執行人員見劉男身兼2職照顧兒子，確認其薪資所得扣除房租、兒子醫療費之後低於一般民眾每月生活基本開銷，決定暫緩執行追討欠稅命令，同時也轉介社會局協助，內部更發起募資行動，在父親節時刻致贈慰問金和尿布，減緩劉男肩頭上的父親重擔。