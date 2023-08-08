人民心聲楊文科聽到了 竹縣環保局長遭撤 換新局長是他
新竹縣鳳山溪爆發汙染案，立法委員林為洲與關西鎮公所8月2日召開首次汙染後續處理情形及賠償方案協調會，會中不少民眾不滿新竹縣環保局長朱振群無作為，撤換聲四起。新竹縣長楊文科聽到人民心聲，今天在縣府主管會報上宣布環保局長將由現任副局長蕭宏杰代理。
蕭宏杰資歷豐富，已從事公職16年，2007年至新竹縣環保局服務，也曾歷經新埔鎮霄裡溪汙染案，並於2009年先後擔任水污染防治科、空氣污染防治科以及一般廢棄物防治科等科長，去年6月30日高升環保局副局長。
蕭宏杰還曾與新竹縣前縣長邱鏡淳遠赴韓國參加「2010年世界都市水議題論壇」，與著名學者、水資源領域專業人士以及社會運動人士探討河川整治策略方法以及解決水資源問題等。
至於卸任的環保局長朱振群，曾任新竹市政府交通處副處長、簡任秘書、觀光處處長，以及中部科學工業園區管理局環安組組長。楊文科表示，現任環保局長朱振群階段性任務已結束，目前將派任參議。
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