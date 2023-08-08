行道樹斷頭修剪 苗栗縣府遭檢討

斷頭式修剪樹木引發的爭議不時可見，連苗栗縣審計室也「出手」要求苗縣府檢討，縣府研擬啟動景觀樹木修剪技術教育訓練課程，希望以專業工法修剪樹木，兼具安全、美觀及生態。

苗栗縣審計室審定縣府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告書最近出爐，重要審核意見特別舉審計室與清華里社區活動中心中間、今年元旦有4棵檸檬尤加利樹遭斷頭式修剪為例，要求檢討行道樹栽植維護及公園管理制定相關自治條例，請縣府研謀改善，以達永續妥善維護綠色資源目的。

議員陳光軒多年來推動有關樹木修剪相關規定及修正，他也有感而發指出，目前有苗栗縣行道樹栽植管理自治條例、苗栗縣政府行道樹修剪作業參考原則、苗栗縣各學校樹木管理要點等規範，但效果依然不彰。

陳光軒說，樹木修剪是共同問題，卻因道路、公園、廣場及學校等主管單位不同，陷入各自為政，且承作修剪廠商或各單位便宜行事，粗暴的斷頭式修剪仍不時可見。

苗栗市公所指出，4棵檸檬尤加利樹因長勢高大，加上枝葉脆弱，已發生2次斷落，砸破樹下停車擋風玻璃，公所已賠車主2次，原評估伐除，顧及居民對老樹感受，去年腰斬修剪，目前生意盎然。

縣府回應，目前針對道路、公園、廣場、學校及私人土地等修剪樹木，並無統一規範，會因樹種、樹勢及環境等制宜，有不同的修剪樣貌，根據議員陳光軒提案及質詢，將啟動景觀樹木修剪技術教育訓練課程，並研議認證考試及第一線樹木修剪人員必須強制受訓及認證。