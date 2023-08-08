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生意好遭檢舉 停業2天 4單親媽賣地瓜復業 開收據

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
愛的萌芽福利協會提醒民眾買地瓜之餘，也要索取購買收據，幫協會了解單親媽媽銷售狀況。記者黃羿馨／攝影
愛的萌芽福利協會提醒民眾買地瓜之餘，也要索取購買收據，幫協會了解單親媽媽銷售狀況。記者黃羿馨／攝影

新竹4名單親媽媽由台灣愛的萌芽福利協會輔導在竹北夜市賣烤地瓜，經聯合報報導，短短3天賣出1150條，最近協會遭人向國稅局檢舉疑似逃漏稅，地瓜攤停業2天，前天起恢復營業，開始開立收據；國稅局昨表示，目前每名單親媽媽收入都未超過營業稅起徵點，不會課徵。

協會理事長劉志枰昨也到國稅局竹北分局說明，他表示，休業期間協會已輔導單親媽媽開立二聯式收據，並向國稅局定期申報營業狀況，未來若單月營業額過營業稅法起徵點，協會立即會輔導營業登記，也提醒民眾買地瓜之餘要索取收據，幫助協會了解銷售狀況。

國稅局竹北分局指出，根據攤販銷售額查定要點，無營業登記證固定攤販，均應予設立稅籍，若營業收入超過起徵點每月8萬，應課1%營業稅；若收入每月超過20萬，應開立發票，課徵5%營業稅。國稅局也強調，即使辦理稅籍，若收入未超過起徵點，也不會課營業稅。

現在4名單親媽媽每周三在協會本部或義民中學前擺攤，周五至周日在竹北夜市；劉志枰說，平均4天營收約3千元，周日收入約5千元，扣除2名協力街友薪資，由單親媽媽直接平分日領，協會完全不收任何費用，還會給予獎金激勵，協會也絕無勸募行為，請民眾小心詐騙。

夜市 新竹

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