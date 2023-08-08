公共化幼教資源不足 竹市拚3年內增2歲專班224名額

時代力量立委邱顯智昨與黨籍議員開記者會，強調竹市公共化幼教資源不足，特別是公共化2歲專班招收名額目前僅占全市適齡兒童2%，依目前規畫，未來2年也無法超過5%，應提更積極方案。市府回應，將以5%為目標努力，目前預計3年投入5億經費，先增加224個名額。

邱顯智昨與議員林彥甫、廖子齊表示，新竹市2歲專班去年可招收名額只有全體2歲兒童1.7%，今年只略為提高到2.2％，據市府目前規畫，未來2年可招收名額預估也無法超過5%，等於每100名2歲幼兒，後年也只有不到5人可搶到；2歲專班是托嬰中心和幼兒園間重要的銜接，缺乏足夠資源造成的空窗期，對年輕家長是很大負擔。

議員解釋，根據戶政資料，2022年竹市2歲兒童4285人，公共化2歲專班名額72名，可招收比例約1.7%；今年2歲兒童3942人，專班88名，可招收比例約2.2％；2024年則推估為3569人、152名，比例約4.3％；2025年推估2876人（截自7月底）、216名，比例約5％，但市府的規畫在未來2年很難超過5%。

市府回應，將投入逾5億經費，112至114學年度完成設置公共化幼兒園，3年內針對3所學校附設幼兒園和1所非營利幼兒園進行增班，預估增加224名收托名額，並以達到5%為目標努力。