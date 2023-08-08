台66接國3南北通車 遭批大小眼

桃園台66線快速道銜接國道3號增設系統交流道，第1階段北上匝道已通車，大幅縮短南桃園人北上國3時間，許多民眾卻每天仍要面對國3南下台66尖峰時段塞車，紛關切南下匝道何時通車，高公局昨回應，預定工期至2024年10月前通車，另北上東側L2匝道及L4匝道積極趕工，預計今年10月10日國慶日通車。

行駛台66線接國3往返雙北的南桃園民眾，長年飽受尖峰塞車之苦，為紓解台66銜接國3大溪區桃112甲線平面道路長期塞車，高速公路局增設台66線銜接國3系統交流道，北上第1階段匝道自6月30日通車，許多民眾明顯感受北上塞車減少，但下班從國3南下走平面道路接台66線仍塞車嚴重。

高公局表示，工程依計畫工期進行，已加速趕工，北上第1條臨時匝道先通車，改善桃112道路壅塞「解決一半問題」，目前北上東側L2匝道及L4匝道積極趕工，預計10月10日國慶日通車，至於國3南出銜接台66線，預定2024年10月前通車。

議員張肇良說，許多百姓覺得北南通車大小眼，憤憤不平；議員舒翠玲說，工程同時發包，通車卻有差異，令人無法理解，南下台66線堵車也影響往國1動線，建議高公局增加預算人力設法縮短工期。

立委趙正宇表示，將協調高公局加速施工，看能不能提前趕在過年前完工；立委魯明哲說，南北工期不同主要是施工有先後，但他也要求加速趕工通車。