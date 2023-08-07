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中壢越南麵包食物中毒增至489人 採檢7人驗出沙門氏菌

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」食物中毒案，截至今日通報人數已增至489人，衛生局長衛生局長劉宜亷（左三）今天到醫院關心住院民眾。圖／桃園市衛生局提供
中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」食物中毒案，截至今日通報人數已增至489人，衛生局長衛生局長劉宜亷（左三）今天到醫院關心住院民眾。圖／桃園市衛生局提供

桃園中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」食物中毒案，截至今日通報人數增至489人，就醫354人，有32人住院中。桃園市衛生局表示，有7名食用後的民眾驗出沙門氏桿菌，其餘廚工、食品、環境檢體仍在檢驗中，待結果出爐後再行公布，市府已成立府層級食安管理專案小組，由副市長王明鉅負責督導，強化跨局處合作及各項食安工作。

衛生局表示，事發後將民眾人體採檢檢體21件送疾病管制署檢驗，今已有7件檢出「沙門氏桿菌」，將進行分型檢驗，其餘檢體仍檢驗中，另有4件廚工、6件食品及4件環境檢體仍在檢驗中；市府已勒令業者停業進行改善並裁處54萬元罰鍰，若檢體報告有結果將進一步公布，另將相關事證移請桃園地檢署偵辦。

衛生局表示，避免類似案件再發生，市府成立府層級食安管理專案小組，由副市長王明鉅負責督導，強化跨局處合作及各項食安工作；衛生局除主動電話關心民眾，目前已連繫267位民眾，局長劉宜亷也到醫院關心民眾，詢問健康狀況及需求，市府將全力協助消費者與業者協商或調解。

衛生局提醒，食品業者從業人員應保持良好衛生習慣，並落實作業場所清潔、設備及容器具消毒、高風險食材（如非洗選蛋）應妥善管控製程，避免交叉污染，販售公開陳列的即時食品，溫度應落實監測（冷藏7度以下、冷凍-18度以下、溫藏60度以上），以確保食品品質，若違反規定且屆期不改正，依食品安全衛生管理法可處6萬到2億元罰鍰。

衛生局 食安 桃園

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