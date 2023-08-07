立委和議員指竹市公幼不足 市府將盤點需求、增班

立法委員邱顯智今天說，竹市公共化幼教資源不足，尤其在公共化2歲專班招收名額僅佔全市適齡兒童2%，呼籲應加速公幼供給。市府說，會盤點家長托育需求，增加附幼2歲班。

立法委員邱顯智與新竹市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊今天召開記者會，針對新竹市公共化幼教資源不足，呼籲教育部與新竹市政府提出積極方案，加速公幼的供給。

邱顯智表示，目前竹市公幼成長速度趕不上實際需求，依內政部7月人口資料，竹市是全台幼年人口比率最高的縣市，但竹市公共化幼兒園佔比還不到3成，低於全台平均。

他說，尤其在竹市公共化2歲專班來說，今年可招收的名額只有全體2歲兒童的2.2%，意指每100名2歲幼兒，只有2人可搶到公共化的2歲專班，應改善。

林彥甫、廖子齊表示，公立幼幼班不足，私立幼兒園又無誘因設立幼幼班情況下，變相助長私立補習班招收6歲以下幼兒數，此結果就是讓孩子到1個不受幼照法規範場域中；而市府應確實增加公幼和非營利幼兒園，才能給孩子與家長支持。

蔡惠婷說，曾揭發東區某違法幼幼班發生暴力事件，是用補習班立案方式，違法經營幼兒園學齡前照顧業務，小孩出事才發現沒保障，盼希望市府增公幼。

邱顯智說，要解決此漏洞需修改「補習及進修教育法」，針對招收6歲以下幼童的補習班，比照幼兒園訂定師資、空間等標準。

竹市府透過新聞資料指出，市府於112至114學年度將完成設置公共化幼兒園，並於3年內針對3所學校附設幼兒園和1所非營利幼兒園進行增班，預估增加224名收托名額，提升幼兒教育能量。

教育處說，其中因2歲班托育需求，已擬定112年至114年增班及班型調整計畫，分別於113學年度增設市立新竹幼兒園2班、新竹國小附設幼兒園1班及新科非營利幼兒園1班。

教育處表示，114學年度增設市立新竹幼兒園2班、新竹國小附設幼兒園1班及新科非營利幼兒園1班，2年合計增8班2歲班，共128個名額。

教育處說，會定期盤點區域家長托育需求，112學年度已於虎林國小附幼、113學年度將於北門國小附幼及東門國小附幼各1個3至5歲班調整班型轉2歲班，也鼓勵私立幼兒園廣設2歲班，滿足需求。

對於民代修法建議，新竹市政府表示，立場贊同，請教育部修正補教法，增訂補習班招收6歲以下幼兒進行全日托時，在師資、師生比、環境、設施設備及評鑑機制等項目，皆應比照幼兒教育及照顧法相關規定，並加註於立案證書上，以供家長辨別。