尤加利樹遭斷頭式修剪 苗栗縣審計室要求縣府檢討

苗栗縣審計室審定111年度苗栗縣總決算，審查報告以苗栗市清華里社區活動中心旁4棵檸檬尤加利樹遭斷頭式修剪為例，要求檢討行道樹栽植維護。縣府今天說，會加強教育訓練。

111年度苗栗縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告日前出爐，在重要審核意見中指出，苗栗市清華里社區活動中心旁，有4棵檸檬尤加利樹遭斷頭式修剪，而苗栗縣公園管理自治條例並未就公園內植栽樹木枝修剪養戶妥為規範，請苗栗縣政府研謀改善，並檢討行道樹栽植維護，及公園管理制定相關自治條例，以達永續妥善維護綠色資源。

對此，苗栗縣政府農業處副處長蔡政新告訴中央社記者，目前行道樹、公園及學校植栽樹木分屬縣府工務、水利、教育處等不同管理單位，而樹木種類繁多、特性不一，針對道路、公園廣場、學校甚至私人土地修剪維護重點會因樹種、環境及功能取向有所不同。

蔡政新說，農業處林務科造林工作主要著重修剪多餘殘枝，而公園植栽內多為觀賞樹種，行道樹則需考量突出樹枝受風易折、倒伏造成用路人危險等，要訂定統一修剪標準有其難度，但可朝向加強樹木修剪教育訓練方向努力。

苗栗市公所表示，審計室所提清華里社區活動中心旁的樹種為檸檬尤加利，當時考量枝葉向上生長且樹枝較脆，早期曾數次發生樹枝斷裂掉落損壞車輛情況，因此在去年年底予以矮化重新生長，目前樹木生長狀況良好。