苗縣首例確診本土登革熱 啟動化學防治

苗栗縣政府今天表示，苗縣出現本土登革熱確診首例，此個案為現役軍人，日常活動主要在軍營內，因出現發燒、噁心等症狀就醫確定為本土登革熱第1型，也已啟動化學防治，避免傳染。

苗栗縣政府今天公布苗縣首例登革熱本土確診案例，個案為頭份市斗煥坪新訓中心現役軍人，7月下旬返回疫情嚴重的台南市疑因此染疫。

苗栗縣政府今天發布新聞稿表示，已相關單位合作，加強營區內外孳生源消除、化學防治工作，並全面監測多名官士兵健康狀況，目前狀況穩定控管中。

衛生局長張蕊仙說，此首例個案近期無國外旅遊史，日常活動地點主要在軍營內，7月22至23日有返鄉，活動史曾於台南市，28日出現發燒、噁心、頭痛、肌肉痛、關節痛症狀至醫院就醫，流感快篩陰性給予藥物治療。

張蕊仙表示，後續因症狀未改善8月3日再度就醫，8月6日經疾病管制署檢驗PCR陽性判定為本土登革熱第1型確診個案。

她說，苗栗縣從105年後未傳出登革熱本土確診個案，軍人確診案讓確診個案破零，防疫工作因此拉警報。

張蕊仙說，為防範疫情擴散，已前往軍營及社區進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，疾管署8月4日已派機動防疫隊協助；目前營區的718名官士兵每天接受早晚2次的健康監測，疫情監控中。