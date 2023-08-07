生意火紅…4單親媽攜幼竹北賣地瓜被檢舉 國稅局說話了

新竹4名單親媽媽在台灣愛的萌芽福利協會輔導下在竹北夜市賣烤地瓜，經聯合報報導後，短短3天賣出1150條，不過最近協會也遭不明人士眼紅檢舉，地瓜攤因而停業2天。協會理事長劉志枰今天帶著會計前往國稅局說明。國稅局也表示，無營業登記證固定攤販，均應予設立稅籍，同時也強調，若收入未超過起徵點，不會課徵營業稅。

34歲的小雪（化名）和37歲小紅（化名）、30歲小姿（化名）目前都在愛的萌芽福利協會接受「單親媽媽炭烤地瓜」自立輔導，其中小雪、小紅媽媽因需照顧患有自閉症孩子，因此無法找到正職工作，她們一邊兼差，剩餘時間就在協會以及竹北夜市賣地瓜，從篩選、清洗地瓜到出攤，每天工作超過14小時從不喊累，就是希望給孩子好的生活環境、改善家中生活。

劉志枰今天下午也到國稅局竹北分局說明，他也表示，4位單親媽媽生活才好不容易步上正軌，最近卻遭到不知情人士向國稅局舉報逃漏稅，因為報導刊出當周，地瓜攤生意暴衝10倍，3天營業額突破5萬7500元，不知情民眾以為每周生意都這麼好，「可能自己換算1個月賺20萬」，因此去檢舉。

劉志枰說，現在4名單親媽媽每周三都在協會本部或義民中學前擺攤，周五至周日則在竹北夜市，平均4天營收約3千元，最近因為受到媒體關注，業績才直線上升，昨天周日1天收入約5千元，且全部營業收入扣除2名協力的街友薪資後，都由出攤的單親媽媽直接平分日領，協會完全不收任何費用，還會給予獎金激勵。

國稅局竹北分局也說明，根據攤販銷售額查定要點，無營業登記證固定攤販，均應予設立稅籍，若營業收入超過起徵點每月8萬元，應課1%營業稅；若收入每月超過20萬，應開立發票，課徵5%營業稅。國稅局強調，即使辦理稅籍，若收入未超過起徵點，也不會課徵營業稅。