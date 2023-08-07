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行人用路及路口交通安全 竹北市長鄭朝方提案爭取補助

中央社／ 新竹縣7日電

北市鄭朝方今天表示，為推行人用路及路口交通安全，他向內政部營建署爭取竹北市5案改善工程補助，以縣政二路、光明一路以及光明商圈區等道路進行改善，提升道路品質。

竹北市公所發布新聞資料指出，竹北市總人口數成長為22萬人，基礎建設也成為城市發展重要根基，鄭朝方重要施政目標打造城市「建設力」，交通改善列為首要目標之一。

竹北市公所說，鄭朝方向內政部營建署爭取改善道路工程補助，主要是針對竹北市路口安全暨人行道改善，所提5案包含縣政二路人行空間及道路改善工程、光明一路及周邊人行步道改善工程、光明六路及光明十一路道路改善工程、鄰復興三路通學環境改善工程，以及西區休閒農業區生活道路整建工程。

鄭朝方向中央社記者表示，道路問題與市民生活相關，陸續接獲陳情反映改善路段，最多為縣治區縣政二路、光明商圈光明一路，多為道路不平、人行道路樹竄出氣孔等問題。

他說，在縣政二路與光明一路是竹北縣政特區心臟地帶、政經中心交會區，因此路平計畫預計先從縣政特區做起，但整體工程經費龐大，以縣政二路改善經費估計近新台幣2億元，竹北市公所今年度開口契約恐無法滿足。

鄭朝方表示，他積極尋求中央資源挹注，公所後續也會試著與縣府溝通，期盼有機會共同完成，也會向竹北市民代表會說明，期盼代表會支持。

竹北市公所提供新聞資料指出，公所今年3月向中央提案校園周邊暨行車安全道路改善計畫，竹仁國小暨周邊校園養護整建工程，以及文田街及仁愛國中周邊人行步道改善工程，總計近5500萬經費已獲核准，後續將力爭5案道路改善工程經費，經費正規劃爭取中，盼持續進化、建設竹北。

北市 人行道 鄭朝方

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