大溪百年普濟堂遶境熱掀人潮 桃警交管38小時看這裡
桃園市大溪知名一百多年普濟堂慶祝關聖帝君誕辰，將在9日及10日兩天舉行傳統遶境盛大慶典，展開迎神遶境及宗教民俗技藝活動，市府文化局「大溪大禧」活動配合遶境慶典帶進最高潮，桃園市政府警察局大溪分局今天開會、表示，警方加強防制慶典聚眾鬥毆滋事，並在普濟嘗周邊道路實施交通管制38小時，確保迎神繞境順利。
關聖帝君農曆6月24日聖誕，大溪知名普濟堂每年舉辦遶境祈福慶典至今一百多年，市政府連續第五年辦理「大溪大禧」活動，以「百納祈福Go」主題迎接關公聖誕，祭出「一場跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典」融合廟宇、社頭、設計、祭典元素，市府文化局表示，藉由這場盛會讓大家跟隨信仰回到家鄉與神同巡。
普濟堂關公誕辰每年遶境祈福均引起轟動，吸引大溪在地信眾、陣頭及許多外地遊客參與，十分熱鬧，今年關公聖延誕遶境祈福，將在9日及10日兩天熱鬧舉辦迎神遶境、陣頭及宗教民俗技藝活動。
大溪分局與31個社團簽定繞境行動公約，共同守護大溪傳統遶境文化。分局長徐坤隆表示，希望各社團、陣頭遵守行動公約，維護宮廟宗教信仰價值，遵行高自主管理、零聚眾鬥毆與交通順暢規定，市警局與該分局亦動員警力110 人支援維護交通管制措施。
因應遶境湧入遊客人、車潮，大溪警方自9日上午10時起至8月11日凌晨2時止，總共38小時，交通管制路段包括大溪區康莊路（康莊路、中華路口至康莊、和平路口）、中央路、中正路、中山路、登龍路、和平路（含后尾巷）及普濟路等路段，另採人、車分道管制路段，以慈湖路為界，在復興路、文化路、中華路規畫停車區路段，在慈湖路、康莊路口延伸至勝利街口止，規畫徒步管制區，屆時進入管制路段人、車，遵守交通指揮疏導停車，儘量搭乘大眾運輸，避免交通打結。
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