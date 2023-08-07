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桃園市復興區長游正英過世 公所祕書謝宇軒代理

中央社／ 桃園7日電
桃園市復興區長游正英（見圖）驚傳病逝，地方震驚。記者曾增勳／攝影
桃園市復興區長游正英（見圖）驚傳病逝，地方震驚。記者曾增勳／攝影

桃園市復興區長游正英6日因病過世，享壽67歲，桃園市政府民政局今天表示，遺留職務將由復興區公所秘書謝宇軒代理，直到新任區長補選產生，後續將依地方制度法在3個月內完成補選。

民政局下午發布新聞稿表示，游正英過世後所遺職務，將由復興區公所秘書謝宇軒代理，直到新任區長補選產生，謝宇軒曾任原住民行政局主任，也曾於總統府任職，學經歷優秀。至於補選作業，選舉委員會將依地方制度法規定，自事實發生之日起3個月內完成補選。

民政局說，游正英生長於復興，先後於奎輝、三民及僑愛國小任教，升格前於桃園縣政府教育局擔任組長，戮力從事教育工作，退休後，基於對家鄉的熱愛投入公共服務，游正英當選區長後勤跑基層服務，並帶領公所團隊推動觀光、農業發展及健全各項基礎建設，深受地方肯定。

桃園市長張善政表示，游正英的辭世讓桃園痛失熱愛土地、無私奉獻的英才，他更少了令人尊敬的摯友而感到萬般不捨與難過，除了請家屬節哀，他也指示市府相關單位全力協助辦理後事，給予游正英家屬最大支持。

地方制度法

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