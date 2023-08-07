修剪行道樹一律砍頭？ 苗栗縣審計室要求縣府檢討要顧美觀

斷頭式修剪樹木，引發爭議不斷，仍不時可見，苗栗縣審計室「出手」，要求縣府檢討，縣府並研擬啟動景觀樹木修剪技術教育訓練課程， 希望專業的工法修剪樹木，兼具安全、美觀及生態。

苗栗縣審計室審定縣府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告書最近出爐，重要審核意見，特別舉審計室與清華里社區活動中心中間，今年元旦所拍攝的4棵檸檬尤加利樹遭斷頭式修剪為例，要求檢討行道樹栽植維護，及公園管理制定相關自治條例，請縣府研謀改善，以達永續妥善維護綠色資源目的。

陳光軒多年來推動有關樹木修剪相關規定及修正，他也有感而發，目指出目前有「苗栗縣行道樹栽植管理自治條例」、「苗栗縣政府行道樹修剪作業參考原則」、「苗栗縣各學校樹木管理要點」等規範， 但效果依然不彰。

陳光軒說，樹木修剪是共同的問題，卻因道路、公園、廣場及學校等主管單位不同，必須制定不一樣的規定，反而陷入各自為政，且承作修剪廠商或各單位便宜行事，粗暴的斷頭式修剪，仍不時可見。

苗栗市公所指出，審計室與清華里社區活動中心4棵檸檬尤加利樹，因長勢高大，加上枝葉脆弱，已經發生2次斷落，砸破樹下停車擋風玻璃，市公所已經賠償車主2次，原來評估伐除，但顧及居民對老樹的感受，去年腰斬修剪，目前4棵目前都生意盎然。

縣府則回應審計室，表示目前針對道路、公園、廣場、學校及私人土地等，有關修剪樹木，並沒有統一的規範，且會因樹種、樹勢及環境等制宜，而有不同的修剪樣貌，根據陳光軒的提案及質詢，將會啟動景觀樹木修剪技術教育訓練課程，並研議認證考試，及第一線樹木修剪人員必須強制受訓及認證。