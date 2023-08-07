新竹市公共化幼教資源不足 市府：3年內全力擴增2歲專班

據內政部統計7月人口資料，新竹市是全台幼年人口比率最高的縣市，但公共化幼兒園占比卻低於全台平均，時代力量立委邱顯智今與黨籍議員開記者會，強調竹市公共化幼教資源不足，特別是公共化兩歲專班招收名額目前僅占全市適齡兒童2%，呼籲教育部與市府提出更積極的方案，另針對補習班違法經營幼兒園，造成兒童安全風險問題，盼教育部加速修法進度，並督導地方政府強化稽查。

新竹市府說，將投入超過5億元經費於112至114學年度完成設置公共化幼兒園，於三年內針對3所學校附設幼兒園和1所非營利幼兒園進行增班，預估增加224名收托名額。

因應2歲班大量的托育需求，市府已擬定增班及班型調整計畫，分別於113學年度增設市立新竹幼兒園2班、新竹國小附設幼兒園1班及新科非營利幼兒園1班；114學年度增設市立新竹幼兒園2班、新竹國小附設幼兒園1班及新科非營利幼兒園1班，二年合計增加8班2歲班，共128位名額；並定期盤點區域家長托育需求，112學年度已於虎林國小附幼、113學年度將於北門國小附幼及東門國小附幼各一個3至5歲班調整班型轉成2歲班。同時也鼓勵私立幼兒園廣設2歲班，滿足家長需求。

針對業者以補習班名義違法經營幼兒園及疑涉幼兒性暴力，新竹市府指出，已多次派員主動稽查；違法經營部分，因證據明確，8月1日起給予該補習班學前部分停止招生處分，依法裁罰10萬元，同時協助幼童移轉安置至其他合法幼兒園；疑涉幼兒性暴力部分，教育處已完成資料蒐集，目前交由調查小組釐清，將持續加強對補習班的監管與檢查，維護孩童權益。

邱顯智說，新竹市公共化兩歲專班去年可招收的名額只有全體兩歲兒童的1.7%，今年也只略為提高到2.2％，據市府目前規畫，未來兩年的可招收名額預估無法超過5%，等於每100名2歲幼兒，只有2人能搶到公共化兩歲專班，後年也只有不到5人可以搶到。2歲專班是托嬰中心和幼兒園間重要的銜接，缺乏足夠資源造成的空窗期，對新竹年輕家長是很大的負擔。

至於修法建議，新竹市府也贊同，並建請教育部修正補教法，增訂補習班招收6歲以下幼兒進行全日托時，在師資、師生比、環境、設施設備及評鑑機制等項目，皆應比照幼兒教育及照顧法相關規定，並加註於立案證書上，以供家長辨別。

邱顯智說，在《幼兒教育及照顧法》和子法中有針對師資比、教保員資格與室內外空間設計進行要求，但某些不肖業者為規避幼兒園規範，改為申請短期補習班，對外繼續進行幼兒園的招生，聘用不符合資格的師資，讓孩童待在不符合法律標準的環境中，卻不用被政府查核。

要徹底解決這個漏洞，就是要修改《補習及進修教育法》，針對招收6歲以下幼童的補習班，比照幼兒園訂定師資、空間等標準。時力立院黨團將在下個會期提出相關法案，呼籲教育部和立法院加快修法，保障孩子權益。另外，下個會期也會提案修改性別工作平等法，將家庭照顧假由現行7天提高為14天，並將家庭照顧假改為有薪假，由政府一起承擔勞工的薪資。

議員蔡惠婷指出，7月20日她曾開記者會揭發東區某違法幼幼班發生性暴力事件，是用補習班立案的方式，來違法經營幼兒園學齡前照顧業務，小孩出事才發現沒保障。

議員林彥甫、廖子齊表示，在公立幼幼班不足，私立幼兒園又無誘因設立幼幼班的情況下，也變相助長私立補習班招收6歲以下幼兒的數量，只要家長有需要，就一定有利可圖，其結果就是讓孩子進入一個不受幼照法規範的場域中，教學品質參差不齊，幼兒安全沒保障，希望市府積極增加真正的公幼。