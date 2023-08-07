苗栗苑裡重災區雨停水退 公所今起受理請領淹水救助

苗栗縣上周六豪大雨過後，苑裡鎮內區也是重災區，土石坍方或駁坎崩落，苗43線和46線部分路段一度中斷，而房裡溪洪水暴漲，導致部分低窪地區的泰田、上館里的房舍、路面都有淹水災情傳出；苑裡鎮公所表示，今天起受理請領淹水救助，民眾若有大型毀損家具，也請致電清潔隊安排收運。

請領淹水救助包括豪雨淹水的住家，農田流失埋沒或農作物損失，請受災民眾、農友拍照紀錄，今天起3日內，通報苑裡鎮公所或請里長轉達，若符救災標準，等縣府核定後，公所將公告受理期程和申報條件。

公所指出，道路中斷部分，都已進行搶通，淹水地區的水雖然退了，但有淹水的住家，記得拍照紀錄，可請領淹水救助。整理家園後，若有大型毀損家具，今天上班日起，可致電清潔隊安排收運，清潔隊也會安排災後環境消毒工作。