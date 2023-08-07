聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園復興區長游正英辭世 張善政：暫由區公所祕書代理
桃園市唯一原住民自治區復興區長游正英昨日病逝，享壽67歲，桃園市長張善政今天在觀音出席行程會後受訪表示，對於游的離世非常不捨也難過，游在任內對於復興區的建設非常努力，市府民政局會馬上派區公所的祕書謝宇軒代理區長，直到新的區長補選完成。
張善政說，游正英之前找他好幾次到山上看農路建設，參加水蜜桃之夜等活動，現在過世以後，市府隨時配合家屬的需要，也會馬上派區公所的秘書代理區長，到新的區長補選完成為止，也要對家屬表達致意，也對於游在區長任內對於復興區的貢獻表達敬意跟謝意。
游正英是退休國小老師，去年底順利連任成功，前天中午他突然昏迷送醫，經送進加護病房，且一度裝上葉克膜急救，經醫護團隊搶救，昨日下午病情急轉直下，家屬忍痛放棄急救，晚間六點由救護車將人送回復興區的住處後拔管辭世，享壽67歲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言