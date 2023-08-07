桃園復興區長游正英辭世 張善政：暫由區公所祕書代理

桃園市唯一原住民自治區復興區長游正英昨日病逝，享壽67歲，桃園市長張善政今天在觀音出席行程會後受訪表示，對於游的離世非常不捨也難過，游在任內對於復興區的建設非常努力，市府民政局會馬上派區公所的祕書謝宇軒代理區長，直到新的區長補選完成。

張善政說，游正英之前找他好幾次到山上看農路建設，參加水蜜桃之夜等活動，現在過世以後，市府隨時配合家屬的需要，也會馬上派區公所的秘書代理區長，到新的區長補選完成為止，也要對家屬表達致意，也對於游在區長任內對於復興區的貢獻表達敬意跟謝意。

游正英是退休國小老師，去年底順利連任成功，前天中午他突然昏迷送醫，經送進加護病房，且一度裝上葉克膜急救，經醫護團隊搶救，昨日下午病情急轉直下，家屬忍痛放棄急救，晚間六點由救護車將人送回復興區的住處後拔管辭世，享壽67歲。