台66接國3北上通車 網議南下何時通？ 高公局今天給答案

桃園市台66線快速道銜接國道3號增設系統交流道，第一階段北上匝道通車一個多月來，大幅縮短民眾北上國3時間，許多網友貼文稱讚，並頻頻詢問國3南下台66「何時通車」？高速公路局今天上午給出答案，10月10日前台66北入國3的三個匝道全通，「國3南出銜接台66明（2024）年10月前通車」。

為解決南桃園的台66街接國3車流及紓解大溪區桃112甲線平面道路長期塞車，交通部高速公路局增設台66線銜接國3系統交流道，第一階段北上匝道6月30日通車一個多月來，現在桃112甲平面道路塞車改善、台66北上接國3順暢，許多開車網友認同「方便快速」「路況非常好、減少塞車」，市議員張肇良和網友留言，什麼時候可以台66轉南下通行？「拜託加速」。