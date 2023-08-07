台66接國3北上通車 網議南下何時通？ 高公局今天給答案
桃園市台66線快速道銜接國道3號增設系統交流道，第一階段北上匝道通車一個多月來，大幅縮短民眾北上國3時間，許多網友貼文稱讚，並頻頻詢問國3南下台66「何時通車」？高速公路局今天上午給出答案，10月10日前台66北入國3的三個匝道全通，「國3南出銜接台66明（2024）年10月前通車」。
為解決南桃園的台66街接國3車流及紓解大溪區桃112甲線平面道路長期塞車，交通部高速公路局增設台66線銜接國3系統交流道，第一階段北上匝道6月30日通車一個多月來，現在桃112甲平面道路塞車改善、台66北上接國3順暢，許多開車網友認同「方便快速」「路況非常好、減少塞車」，市議員張肇良和網友留言，什麼時候可以台66轉南下通行？「拜託加速」。
高速公路局表示，台66線北上直行國3的第一條匝道通車了，目前台66北上銜接國3系統匝道外，還有東側北上的L2匝道及L4匝道也在積極趕工，預計10月10日國慶日前台66北上銜接國3的3條匝道可全部通車，另用路人關心的國3南出銜接台66系統匝道預計明年10月前完工通車，徹底改善台66銜接國系統交通便利。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言