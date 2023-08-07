快訊

6月才剛畢業！女在學校大門口學騎機車 衝入溝渠不治身亡

藝術無罪，滲透有理？倫敦塗鴉牆「中國政治標語」之亂

我孫子才2歲！「誰當總統都可以 但是不准有戰爭」 台中里長掛看板引熱議

台66接國3北上通車 網議南下何時通？ 高公局今天給答案

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市台66線銜接國3增設系統交流道，第一條北上匝道通車，南下匝道趕工興建，網友頻問南下何時快通車。記者曾增勳／攝影
桃園市台66線銜接國3增設系統交流道，第一條北上匝道通車，南下匝道趕工興建，網友頻問南下何時快通車。記者曾增勳／攝影

桃園市台66線快速道銜接國道3號增設系統交流道，第一階段北上匝道通車一個多月來，大幅縮短民眾北上國3時間，許多網友貼文稱讚，並頻頻詢問國3南下台66「何時通車」？高速公路局今天上午給出答案，10月10日前台66北入國3的三個匝道全通，「國3南出銜接台66明（2024）年10月前通車」。

為解決南桃園的台66街接國3車流及紓解大溪區桃112甲線平面道路長期塞車，交通部高速公路局增設台66線銜接國3系統交流道，第一階段北上匝道6月30日通車一個多月來，現在桃112甲平面道路塞車改善、台66北上接國3順暢，許多開車網友認同「方便快速」「路況非常好、減少塞車」，市議員張肇良和網友留言，什麼時候可以台66轉南下通行？「拜託加速」。

高速公路局表示，台66線北上直行國3的第一條匝道通車了，目前台66北上銜接國3系統匝道外，還有東側北上的L2匝道及L4匝道也在積極趕工，預計10月10日國慶日前台66北上銜接國3的3條匝道可全部通車，另用路人關心的國3南出銜接台66系統匝道預計明年10月前完工通車，徹底改善台66銜接國系統交通便利。

桃園市台66線銜接國3增設系統交流道，第一條北上匝道通車，北上另2條匝道趕工今年國慶日前通車。記者曾增勳／攝影
桃園市台66線銜接國3增設系統交流道，第一條北上匝道通車，北上另2條匝道趕工今年國慶日前通車。記者曾增勳／攝影
桃園市台66線銜接國3增設系統交流道，第一條北上匝道通車（見圖），網友頻問南下何時通車。記者曾增勳／攝影
桃園市台66線銜接國3增設系統交流道，第一條北上匝道通車（見圖），網友頻問南下何時通車。記者曾增勳／攝影
桃園市台66線銜接國3增設系統交流道，第一條北上匝道通車（見圖）改善塞車，網友頻問南下何時通車。記者曾增勳／攝影
桃園市台66線銜接國3增設系統交流道，第一條北上匝道通車（見圖）改善塞車，網友頻問南下何時通車。記者曾增勳／攝影

塞車 高速公路

延伸閱讀

台1線40年急水溪橋重建今通車 8億5千萬新橋展新氣象

才剛通車…花蓮超夯景點慕谷慕魚因落石不開放 擬推景觀區收費導覽

台76線以西延伸工程大進展 二林精密園區環評送3年沒回應

等了20年！中科西南向聯外道今通車 打通海線交通命脈

相關新聞

獨／4單親媽攜幼賣地瓜突停業2天 竟是生意火紅遭檢舉

新竹單親媽媽小雪（化名）為讓3歲身心障礙女兒遠離家庭暴力勇敢離婚，在台灣愛的萌芽福利協會輔導下帶著孩子與其他3位單親媽媽...

順應傳統祭拜 竹市納骨塔使用年限擬延至50年

新竹市大坪頂永生園納骨塔永恆之丘的使用年限目前依照殯葬管理自治條例，規定為30年，但國民黨新竹市議員吳旭豐指出，全國包含...

新竹市府開辦培訓班 聾家庭女孩成手語翻譯員

新竹市府長年委託中華民國聾人協會辦理手語翻譯服務，並成立服務窗口，至今已培訓聽人手語翻譯員31人、聾人手語翻譯員3人。其...

台66接國3北上通車 網議南下何時通？ 高公局今天給答案

桃園市台66線快速道銜接國道3號增設系統交流道，第一階段北上匝道通車一個多月來，大幅縮短民眾北上國3時間，許多網友貼文稱...

爭取銅鑼科到通霄聯外道路 公路總局支持可行性規畫

科技大廠台積電7月底宣布要在苗栗縣銅鑼科園區投資900億元設置先進封裝廠，將可創造1500個職缺，立委陳超明服務處指出，...

盼風華再現！舊城區商圈沒落 新竹市府啟動再造復興計畫

已有超過70年歷史的新竹市舊城區商圈過去曾有竹市百貨商城美名，近年逐漸發展沒落，新竹市府今年推動「舊城商圈再造復興計畫」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦