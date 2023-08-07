新竹市府開辦培訓班 聾家庭女孩成手語翻譯員
新竹市府長年委託中華民國聾人協會辦理手語翻譯服務，並成立服務窗口，至今已培訓聽人手語翻譯員31人、聾人手語翻譯員3人。其中，來自聾家庭的王雯娟參加市府開辦的手語翻譯員培訓班，成為來自聾人家庭的聽人手語翻譯員，王雯娟平日在一般公司上班，閒暇之餘就會擔任親子手語班及聾聽共融活動的助教，幫助更多聾家庭的父母及孩子共同學習手語。
王雯娟說，因為爸媽聽不到，有時候不自覺會把電視音量調高而吵到鄰居，所以聾家庭的孩子為避免鄰居抗議，會把電視設定靜音，另外，聾爸媽的孩子最常被別人誤會他的小孩也是聽不見的，這都是聾家庭常見的日常生活樣貌。
王雯娟指出，她小時候不懂事，不瞭解聾人父母親的想法，溝通上常產生誤會，親子間易有衝突發生，也經常受到外界對於她來自聾家庭的異樣眼光，所以在成長過程中常感到迷惘、不知所措。上大學後開始參加手語社團，透過接觸手語，心態逐漸轉變，願意於公眾場合打手語，也不再介意自己來自聾家庭。對父母的不理解也開始像拼拼圖的方式，一塊一塊地慢慢拾起成長的記憶拼圖，拼湊出與父母親互動的點點滴滴。
社會處表示，因緣際會下，王雯娟得知市府開辦手語翻譯員培訓班，便報名參加培訓，成為來自聾人家庭的聽人手語翻譯員，俗稱CODA（Children of Deaf Adults，聾家庭的小孩）。並在2017年開始擔任手語服務方案行政窗口，全心全意投入聾家庭的手語翻譯服務工作，2018年順利考上手語翻譯丙級技術士執照，轉任手語翻譯員。
社會處表示，市府自2001年開始委託中華民國聾人協會辦理手語翻譯服務，並成立服務窗口，到現在已培訓聽人手語翻譯員31人及聾人手語翻譯員3人，服務過程中了解聾父母、聽小孩或聽父母、聾小孩的家庭溝通不易，因此提供關懷訪視及親子手語課程，並定期到宅關懷訪視，也辦理親子講座、手語兒童劇、課程及聯誼活動等，讓手語融入生活日常。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言