盼風華再現！舊城區商圈沒落 新竹市府啟動再造復興計畫

已有超過70年歷史的新竹市舊城區商圈過去曾有竹市百貨商城美名，近年逐漸發展沒落，新竹市府今年推動「舊城商圈再造復興計畫」，以「數位工具導入」、「店家環境優化」、「創新服務與創新商品開發」三大策略提升商圈店家競爭力，並在新竹關帝廟圖書館舉辦計畫說明會，吸引商圈業者參與，藉此相互交流、汲取知識，盼號召更多店家加入輔導方案，攜手引領舊城商圈邁向數位轉型新時代。

新竹市長高虹安指出，新竹市府秉持「產業創新」施政藍圖，今年除辦理大型藝文活動活絡舊城商圈、大力推動「地方產業創新研發推動計畫」外，也推出「舊城商圈再造復興計畫」強化在地業者多元經營能力，快速應對消費型態趨勢變化，振興在地產業與經濟發展，讓竹市舊城區風華再現。

產發處說，「舊城商圈再造復興計畫」以階段式輔導為方針，分為計畫啟動期、輔導奠基期、成果展現期，邀集專家學者成立商圈輔導顧問團，透過親訪舊城區店家等方式，協助店家進行數位轉型、創新商品開發及店家空間環境優化，提升業者運營能力，強化商圈整體競爭力。

產發處表示，這次計畫說明會邀請用益網路科技股份有限公司經理洪宇駿分享「新竹市商圈數位應用方案」，內容囊括Google My Business、Google Maps、網站架設、數位工具行銷使用現況等，針對業者面臨的經營問題導入數位技術及應用，提升其經營量能並樹立競爭優勢，同時希望透過說明會交流互動號召更多業者加入輔導方案，引領新竹舊城商圈邁向數位創新及轉型升級。