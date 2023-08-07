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影／竹東賞蓮採蓮蓬湧人潮 親子體驗有趣食農教育

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
從7月底到9月初，正值蓮子採收時期，六香田內兩分地種植了許多蓮花。記者郭政芬／攝影
從7月底到9月初，正值蓮子採收時期，六香田內兩分地種植了許多蓮花。記者郭政芬／攝影

正值蓮子採收初期，新竹縣竹東鎮六香田，近日湧入許多親子賞蓮採蓮蓬，紛紛踩入爛泥中採收，與美麗的蓮花合影，接著再親手剝蓮子，學習如何脫殼、脫膜和去芯，一日農夫的生活，民眾說「讓孩子體驗到土地與收成過程，很有意義。」

從7月底到9月初正值蓮子採收時期，六香田內兩分地種植了許多蓮花，綽號阿燈的農夫莊正燈，常常舉辦帶有教育性的活動，也在竹東這片田裡，種出十大經典好米，透過食農教育讓民眾認識農作與土地的重要性。

「務農就是讓大家可以一起來玩，不只是低頭做，而是用玩的心態來大家參與！」莊正燈說，去年在三重埔有舉辦採蓮活動，今年首度在六香田種植，近期開放後，除了下雨日，幾乎天天都有親子前來採蓮。

近期蓮子開始成熟，只見蓮花田中傳來歡笑聲，家長帶著孩子赤腳踏入爛泥中，有時採收舉步艱難，他們邊採蓮邊與蓮花合影，臉上流露出滿足的笑容。

蓮花栽培屬於勞力密集產業，從種植到剝殼都無法機械化，採收之後，六香田的人員會帶著民眾精工細活的剝蓮子，剝蓮子相當費工，從去殼、去膜，再去心，每一道都得仰賴人力，親子體驗也相當有趣。

六香田建議欲前來採蓮的民眾，在早上9點半前將車子停涵洞內，不影響社區車流交通，在採收前，會先帶領大家判別教學，1朵蓮蓬20元，當天無下雨就能前來採收，並避開中午的時段，若欲進一步了解，可查詢六香田臉書或致電詢問。

民眾紛紛踩入爛泥中採收，與美麗的蓮花合影。記者郭政芬／攝影
民眾紛紛踩入爛泥中採收，與美麗的蓮花合影。記者郭政芬／攝影
正值蓮子採收初期，新竹縣竹東鎮六香田，近日湧入許多親子賞蓮採蓮蓬。記者郭政芬／攝影
正值蓮子採收初期，新竹縣竹東鎮六香田，近日湧入許多親子賞蓮採蓮蓬。記者郭政芬／攝影

親子 食農教育 新竹

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