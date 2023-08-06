桃園復興區長游正英驚傳病逝 市府：選派代理區長補選

桃園市唯一原住民自治區復興區長游正英昨驚傳身體不適昏迷，緊急送醫進加護病房救治，不料今下午病情急轉直下，家屬忍痛放棄急救，晚上6時送返復興區住處後拔管，享壽67歲，游正英今年上半年身體狀況不佳，曾住院治療多日，今驚傳過世，家屬傷心難過不願多說，市政府民政局獲悉，預定明天（7日）開會討論代理區長人選，後續將辦理補選。

復興區長為桃園市唯一選舉區長，游正英去年12月25日成功連任宣誓就職上任，發出豪語說，他靠著四年認真打拚政績連任成功，感謝大家支持，未來四年將陸續推動完成復興區行政園區、立體停車場及泰雅文化園區3大主軸施政。言猶在耳，未料竟遽傳過世，地方震驚。

游正英是退休國小老師參選復興區長，一舉當選，他也是國民黨復興區黨部主委，去年九合一大選期間，全力支持市長張善政和輔選，張也多次請益，去年11月底，游正英甚至發高燒休養中，抱病輔選張善政，游正英稱張是「大Yumin」，自己是「小Yumin」，最後成功連任。游正英對區政非常用心，獲區民支持，傳出噩耗，區民也震驚。

市府表示，依規定復興區為原住民自治區，區長選舉產生，游正英遺留任期還有3年多，市選委會將依規定規畫補選，3個月內完成補選，市府也會盡快選定代理區長人選，協助繼續處理復興區政業務。