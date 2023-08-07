桃園市復興區長游正英過世 市府：3個月內完成補選

桃園市原住民自治區復興區長游正英昨天因身體不適送醫搶救，今天病情惡化，家屬忍痛放棄急救，享壽67歲。民政局表示，依地方制度法規定，將在3個月內完成補選。

桃園市政府民政局晚間向中央社記者證實這項消息，表示是在今天下午接獲家屬通知已經將游正英送回家中，但對其他事項家屬低調沒有多做表示，也婉拒外界的拜訪慰問，治喪期間暫時不希望受到打擾。

民政局表示，復興區是原住民自治區，雖然位在直轄市，但區長仍要經過選舉產生，隨著現任區長游正英去世，剩餘3年多的任期，依地方制度法規定，將由市府先指派代理人，但需具備原住民身分；另外，市府將在事實發生日起3個月內完成補選作業，選委會會儘快進行補選相關事宜，至於補選等選務期程將另行公告。

根據親友表示，游正英是退休國小老師，也是國民黨復興區黨部主委，2018年臨危受命接受徵召參選復興區長，打敗當時爭取連任的區長；去年九合一選舉期間，游正英獲參選桃園市長的張善政多次拜會請益，最後分別連任區長及當選桃園市長，2人私交深厚，張善政獲知訊息後，更是直言「很難過」。