邀羅智強與青年對談挨批 鍾東錦：無關選舉

苗栗縣政府規畫8月12日青年對談會，邀請國民黨立委參選人羅智強專題演講並與談，民進黨議員邱毓興批評有為特定人選造勢之議，縣長鍾東錦則強調與選舉無關，也會避開政治議題。

鍾東錦表示，縣府辦理青年對談會不只辦一場，希望邀請有票房、會聊天，且願意跟苗栗年輕人座談，歡迎議員都可以推薦，請勞工青年發展處規畫，而下一位他最想邀請是客家人、民進黨前秘書長羅文嘉， 真的沒有什麼考量。

縣府2023「鼓動正念・引爆熱情」青年對談會，8月12日上午在苗北藝文中心視聽中心登場，參加對象苗栗縣高中、大專及社會青年，邀總統府前副秘書長羅智強以「青年參與公共事務的重要性」專題演講，鍾、羅並與青年對談。

邱毓興指出，這場青年對談會臉書圖卡，標註「歡迎穿著白上衣，藍色牛仔褲入場」，穿著打扮於7月23日國民黨中常會，除了主席朱立倫外，與其他參選人打扮一樣，難免有瓜田李下的想像空間，引發網友議論縣府花公帑，為特定人選造勢之嫌。

鍾東錦說，對談會與選舉沒有關係，早於今年5月規畫，並已發出請帖，停辦不禮貌，也不考慮換人，他會提醒縣府勞工及青年發展處注意與選舉脫勾，並拿掉白上衣、藍牛仔褲的內容，會談避開政治議題。

勞青處則強調「真的就是很單純」！指出對談會的專題演講、與談人，希望對年輕人有吸引力，因此借重羅智強全國的知名度，至於白上衣、藍色牛仔褲，希望大合照好看，現在也不要求了。