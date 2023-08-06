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Hello- Kitty夜間燈光秀延後 桃園地景藝術節封街提早結束
2023桃園地景藝術節因卡努颱風延至昨天龍潭展區率先開展，龍潭大池裝置16公尺高的水上「Hello- Kitty」大型充氣裝置延至後天開展， 今天遊客人潮不如預料，陳姓多位遊客聽到「Hello- Kitty」和夜間燈光秀延後，略顯失望，市府文化局今天下午表示，龍潭展區的「Hello- Kitty」明天充氣布展，後天（8日）配合夜間燈光秀繽紛開展。
桃園地景藝術節邁入第11年，去年疫情停辦一年，今年分分龍潭、青埔展區開展，龍潭展區展期自8月4日至20日，在龍潭大池、老街及運動園區，青埔展區自8月11日至10月15日，分別展出18名國內外藝術家創作藝術，超過20件裝置藝術作品。
龍潭展區率先開展陳列「孔雀」、「菱動」、「池畔律動」、「幻之草」等藝術作品，受卡努颱風影響昨天開展，龍潭警方配合地景藝術節龍潭展區開展，今天及每個周六假日（12及13、19及20日）上午7時至晚上21時封閉龍元路（小五岔至中豐路口）、神龍路（南龍路至小五岔路口）及中豐路段（凌雲國中至大五岔路口）管制，因為Hello- Kitty及夜間燈光秀延後，今天封路提早至晚上六時結束，遊客不如預期、反而市集攤位看見人潮。
市府文化局表示，受天候影響Hello- Kitty水上充氣裝置藝術預定明天充氣布展，後天（8日）開放，連同夜間燈光秀亦將自8日晚上7 時起登場，每天4場、每場5分鐘，連同各大型裝置藝術和音樂藝術DIY活動，歡迎遊客來玩和看藝術。
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