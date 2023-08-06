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苗縣府發致災簡訊？ 縣府建議災防科技中心LINE全搞定

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
卡努颱風影響，苗栗縣政府昨天受理10件淹水災情。圖／民眾提供
卡努颱風影響，苗栗縣政府昨天受理10件淹水災情。圖／民眾提供

卡努颱風外圍環流昨天帶來苗栗縣豪雨，造成部分地區災情，有民眾反映縣府沒有發布致災性簡訊通報，縣府回應沒有足夠的資源辦理，不過，國家災害防救科技中心LINE官方帳號等， 已經建置相關防災統合資訊，民眾可以訂閱參考。

卡努颱風影響，根據苗栗縣政府消防局統計，昨天受理苑裡鎮6件、竹南鎮4件淹水，豪雨來得快、去得急，並沒有人員受困，有民眾向聯合報系投訴，指出昨天大豪雨致災嚇人，質疑縣府不會運用致災簡訊發布嗎？

民眾希望縣府相關局處，盡快邀請氣象局、NCC即時發布致災性簡訊，例如像地震示警通知簡訊推播，不要只會用電視新聞，不是每個人家裡都有第四台，許多老人家都有手機，卻不知道大雨災情怎麼逃。

縣府指出，有關雨量、風速等相關資訊，縣府的資源不足以掌握，如果獨力開發APP，還是僅能接收水利署、氣象局等資訊再發報，事倍而功半，何況現有建置的管道可以利用，縣府沒有必要浪費疊床架屋。

縣府舉例，國家科學及技術委員會（國科會）成立行政法人國家災害防救科技中心，和LINE合作，設立官方帳號，提供9項即時觀測，包括空品、水庫、紫外線、降雨等，另可訂閱氣象、水文、民生、交通四大類，38項在地示警。

縣府說，災害防救科技中心LINE從昨天凌晨3點13分開始，一天之內針對苗栗縣傳出30多起淹水、雷雨、水庫調節性排水，及停班停課等訊息，民眾可以至災害防救科技中心網站，掃瞄QR Code加入，即時接收防災資訊。

國家災害防救科技中心LINE官方帳號，提供最新防災資訊。圖／取自國家災害防救科技中心LINE
國家災害防救科技中心LINE官方帳號，提供最新防災資訊。圖／取自國家災害防救科技中心LINE

卡努颱風 豪雨 苗栗縣 氣象局 LINE 淹水

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