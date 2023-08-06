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遭爆不當解聘教師 義民中學協調會放鴿子 楊文科震怒提3要求

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
立委王婉諭、林為洲、林思銘也出席協調會。記者黃羿馨／攝影
立委王婉諭、林為洲、林思銘也出席協調會。記者黃羿馨／攝影

新竹縣私立義民中學爆發疑似不當解聘10名教師案，學生為聲援教師決議8月8日到教育部大門陳情。新竹縣長楊文科今天也召集校方與老師協調，但義民中學卻放楊文科鴿子，讓楊文科罕見震怒。楊文科也對校方做出3點要求，包括所有老師完成續聘，不需再簽署回聘文件，第二3天內發全薪，第三，7天召開校務會議討論爭議條文。

義民中學遭學生與家長爆料粗暴解聘10位教師案引起熱議，雖義民高中隸屬教育部國教署管轄，新竹縣教育局仍積極從中協調，楊文科今天也親自出席協調會，盼能讓校方與老師得到最直接的溝通，不過義民中學卻臨時放縣長「鴿子」，不但董事長、校長都未出席，甚至指派家長會長胡漢龑作為「校方」代表，讓老師和校方無法接受。

胡漢龑指出，他的4名子女都在義民中學就讀，義民中學的師資非常好，他事發後就不斷與學校高層溝通，學校有回應只要有簽回聘的教師薪水都照發，至於教師在意打95折的學術研究費，校方也承諾於8月底在校務會議時再討論修改。

不過全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示不能接受，他說，校方沒誠信，沒派代表來，且騙了家長會長也騙了縣長，因為所有老師都已完成聘任手續，沒必要再簽第二次，國教署也都已發文寫清楚，老師都已經完成回聘手續，校方願意重啟協商教師服務規約是好消息，但說要老師再重簽聘書是騙家長會長，相信所有老師不能接受。

侯俊良也說，學生為了老師去開記者，要去教育部陳情，表示這些老師付出得到家長和老師的認同，但校方這樣態度，連縣長召開協調會都可以放鴿子，在學校怎麼對老師相信顯而易見。

就讀義民中學國中三年級的陳同學也說，現在暑期輔導老師突然換人，課表整個大亂，也因代課老師不知道大家進度上到哪，結果全部重教，同學們都很錯愕，希望讓原來的老師回來上課。

楊文科最後在協調會上也鄭重對校方提出3點要求，第一點，國教署都已發公文，老師們都已完成續聘，不用再簽回聘，聘任合約有效，第二，校方需在3天內發全部薪水，第三，7天內校方需召開臨時校務會議討論爭議的服務規約，明天上午11點30分，他也會親自到義民中學，要求校方給出交代，維護教師權益。

楊文科對校方做出3點要求，包括所有老師完成續聘，不需再簽署回聘文件，第二3天內發全薪，第三，7天召開校務會議討論爭議條文。記者黃羿馨／攝影
楊文科對校方做出3點要求，包括所有老師完成續聘，不需再簽署回聘文件，第二3天內發全薪，第三，7天召開校務會議討論爭議條文。記者黃羿馨／攝影
全教總理事長侯俊良（發言者）表示不能接受校方態度。記者黃羿馨／攝影
全教總理事長侯俊良（發言者）表示不能接受校方態度。記者黃羿馨／攝影
胡漢龑表示，學校有回應只要簽回聘的教師薪水都照發，至於教師在意打95折的學術研究費，校方也承諾8月底的校務會議時再討論修改。記者黃羿馨／攝影
胡漢龑表示，學校有回應只要簽回聘的教師薪水都照發，至於教師在意打95折的學術研究費，校方也承諾8月底的校務會議時再討論修改。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科今天也召集校方與老師協調，但義民中卻放楊文科鴿子，讓楊文科罕見震怒。
新竹縣長楊文科今天也召集校方與老師協調，但義民中卻放楊文科鴿子，讓楊文科罕見震怒。

楊文科 新竹 鴿子

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