竹市仲夏藝文季改名「風城藝術節」3千人看《白蛇傳》

新竹市暑假最夯的「仲夏藝文季」活動，今年更名為「2023風城藝術節—戲遊記」，和以往一樣，免費入場，其中，戶外公演第3場次邀來創團26年的唐美雲歌仔戲團，昨晚演出《白蛇傳》，由「國家文藝獎」得主唐美雲、「人間國寶」小咪等知名演員演出，吸引3000人看戲，市府也結合租稅活動傳遞地方稅務資訊。

市長高虹安說，市府重視藝文教育，今年諮詢多方意見，將「仲夏藝文季」改名為「風城藝術節—戲遊記」同樣在暑假登場，是最具涼感的藝文饗宴。

高虹安說，風城藝術節自7月1日開跑後，吸引上千名民眾到場觀賞，昨第3場由唐美雲歌仔戲團帶來國寶級演出。接下來還有2場次演出，包含8月12日台灣特技團在普天宮演出《島藝・陣魂曲》、26日紙風車劇團在天公壇公園演出《諸葛四郎》，歡迎闔家大小一同出門看戲。

唐美雲歌仔戲團表示，自創團以來堅守「承傳統 創新局」信念，特別將膾炙人口的《白蛇傳》重新編出新意，突破原作框架，透過前世今生的巧妙手法，將原作的時空背景與角色關係擴展延伸，相較於過去版本，此劇對「永遠的反派」法海有全新塑造，傳達自渡或渡人省思，創造令人耳目一新的面貌。