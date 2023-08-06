快訊

台大教授曾陷重度憂鬱瀕死 龐大壓力來自拿不到計畫經費

反擊江宏傑後 日媒直擊福原愛近況「面露憔悴」

路人最愛玩哪種手遊？網笑這款「全車都在玩」、還有1經典作「老人必擴音玩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

順應傳統祭拜 竹市納骨塔使用年限研擬延長至50年

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市大坪頂永生園納骨塔永恆之丘的使用年限目前依照殯葬管理自治條例，規定為30年．議員建議應延長至50年，市府回應，會順應民意修法延長。圖／議員楊玲宜提供
新竹市大坪頂永生園納骨塔永恆之丘的使用年限目前依照殯葬管理自治條例，規定為30年．議員建議應延長至50年，市府回應，會順應民意修法延長。圖／議員楊玲宜提供

新竹市大坪頂永生園納骨塔永恆之丘的使用年限目前依照殯葬管理自治條例，規定為30年，但國民黨新竹市議員吳旭豐指出，全國包含六都多個縣市的納骨塔年限都已經超過30年，加上國人傳統應有3代人會祭拜已逝長者，建議市府應該將其延長至50年；對此，市府回應，確實不少都市都均訂定為50年，會順應民意修法延長。

市府指出，新竹市殯葬管理自治條例增訂第22條之1項規定，塔位使用年限為30年，於2022年3月24日公布施行，於法規生效日前申請進塔者，則以法規生效日為基準日，起算30年。

市府接獲議員與民眾反映，調查後發現，除嘉義市的納骨塔使用年限為20年外，包括台北市、桃園市、高雄市均訂定為50年，考量國人多以3代人祭拜為主，後續將順應民意朝使用年限50年方向修法延長。

吳旭豐說，他曾與在生命園區工作的人員聊天，雙方聊到納骨塔放置年限的問題，對方問他，「覺得當這一代的長者離開人世後，究竟還有幾代的人會來祭拜？」他想一想認為，應該是3代，對方也覺得差不多。

吳旭豐指出，納骨塔規範使用年限並沒有不好，最大好處就是當某一代的子孫已經沒有在來祭拜時，就可以將塔位讓給有需求的使用者，這是實際考量，因此對於使用年限限制他持正面態度。

不過，吳旭豐認為，新竹市當初將納骨塔的使用年限訂在30年，但多數六都得使用年限都沒這麼短，加上也有民眾向他陳情，因此積極向市府爭取，也獲市府民政處回應將重新考量，並修改年限將其延長至50年，全案目前還在辦理中，預計將在下次竹市殯葬管理自治條例修正案變更時辦理。

新竹 議員 嘉義

延伸閱讀

每小時20收費太便宜？竹市熱門停車格供不應求 審計籲檢討費率

新竹市今早大雨狂炸 9處路段積淹水陸續排除

蓋到一半解約 竹市西大路「停七」停車場最新進度曝光

竹市教育處長童鳳嬌閃辭震驚地方 處長暫由他代理

相關新聞

桃園棒球場大雨必淹 7年未修繕

桃園國際棒球場2009年啟用迄今，「逢大雨必淹」影響球賽，桃園市審計處發現，初判是因主球場黏土層及不織布層排水性差，不過...

順應傳統祭拜 竹市納骨塔使用年限研擬延長至50年

新竹市大坪頂永生園納骨塔永恆之丘的使用年限目前依照殯葬管理自治條例，規定為30年，但國民黨新竹市議員吳旭豐指出，全國包含...

苗栗邀羅智強與青年對談挨批 鍾東錦：避開政治議題

苗栗縣政府規畫8月12日青年對談會，邀請國民黨立委參選人羅智強專題演講並與談，民進黨議員邱毓興批評有為特定人選造勢之議，...

竹市停車格收費低 審計要求檢討

新竹市路邊停車格4年來增至1萬1千多格，公有路外停車場也倍增至37處；但審計室發現停車位仍供不應求、違停屢見不鮮，並點出...

老招牌新形象 明德水庫打造特色店家

苗栗縣明德水庫是知名電影「魯冰花」取景地，縣府文化觀光局啟動「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」著手水陸域改善、輔導產業創生等，...

全家4人吃完越南法國麵包「住院打抗生素」 網友起底刷1星負評

桃園有民眾購買中壢忠貞市場某越南法國麵包後，陸續出現疑似食品中毒症狀腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀，累計至今已有340名個案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦