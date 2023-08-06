老招牌新形象 明德水庫打造特色店家

苗栗縣明德水庫是知名電影「魯冰花」取景地，縣府文化觀光局啟動「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」著手水陸域改善、輔導產業創生等，最近已陸續讓一些店家「改頭換面」，也將推出戶外星空電影院播放老電影，目標讓明德水庫風景區「老招牌新形象」。

苗栗縣文觀局指出，明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫的觀光產業輔導工作，已陸續辦理產業工作坊，完成接待服務、解說導覽等培訓，並遴選出水庫周邊11間店家，展開「特色店家」輔導、氛圍改造。

新興水域、陸域活動在8、9月間安排繩索、獨木舟教練培訓，遊程開發研擬全天、半日及套裝遊程，已安排過100多人次體驗，另也針對觀光工廠、養蜂協會、陶瓷產業協助爭取特色商品認證。

文觀局也改造特色店家，將原本已顯老舊、塗裝單調的門面、環境場域、景觀翻新，協助營造店家整體氛圍，提升明湖水岸遊憩廊帶的旅遊層級及吸引力，朝國際型觀光新興亮點邁進。

此外，文觀局也看中明德水庫東側的魯冰花休閒農莊附近是曾獲金馬獎名片「魯冰花」的拍攝地；縣府近期將在明德水庫辦理「湖光電影，交響共鳴」戶外星空電影院，打造觀光新遊憩主題。