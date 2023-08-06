聽新聞
test
0:00 / 0:00

老招牌新形象 明德水庫打造特色店家

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」，其中觀光產業輔導工作陸續啟動，協助特色店家進行商業攝影。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」，其中觀光產業輔導工作陸續啟動，協助特色店家進行商業攝影。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣明德水庫是知名電影「魯冰花」取景地，縣府文化觀光局啟動「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」著手水陸域改善、輔導產業創生等，最近已陸續讓一些店家「改頭換面」，也將推出戶外星空電影院播放老電影，目標讓明德水庫風景區「老招牌新形象」。

苗栗縣文觀局指出，明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫的觀光產業輔導工作，已陸續辦理產業工作坊，完成接待服務、解說導覽等培訓，並遴選出水庫周邊11間店家，展開「特色店家」輔導、氛圍改造。

新興水域、陸域活動在8、9月間安排繩索、獨木舟教練培訓，遊程開發研擬全天、半日及套裝遊程，已安排過100多人次體驗，另也針對觀光工廠、養蜂協會、陶瓷產業協助爭取特色商品認證。

文觀局也改造特色店家，將原本已顯老舊、塗裝單調的門面、環境場域、景觀翻新，協助營造店家整體氛圍，提升明湖水岸遊憩廊帶的旅遊層級及吸引力，朝國際型觀光新興亮點邁進。

此外，文觀局也看中明德水庫東側的魯冰花休閒農莊附近是曾獲金馬獎名片「魯冰花」的拍攝地；縣府近期將在明德水庫辦理「湖光電影，交響共鳴」戶外星空電影院，打造觀光新遊憩主題。

水庫 電影

延伸閱讀

「魯冰花」取景地 明德水庫景區打造老招牌新形象

網議TOP8湯姆克魯斯電影排行出爐！「不可能的任務」、「捍衛戰士」 誰能奪冠？

卡努颱風逼近苗縣頭屋雨量豐沛 明德水庫預防性洩洪

杜蘇芮颱風來襲 苗栗明德水庫進行排水調節

相關新聞

桃園棒球場大雨必淹 7年未修繕

桃園國際棒球場2009年啟用迄今，「逢大雨必淹」影響球賽，桃園市審計處發現，初判是因主球場黏土層及不織布層排水性差，不過...

竹市停車格收費低 審計要求檢討

新竹市路邊停車格4年來增至1萬1千多格，公有路外停車場也倍增至37處；但審計室發現停車位仍供不應求、違停屢見不鮮，並點出...

老招牌新形象 明德水庫打造特色店家

苗栗縣明德水庫是知名電影「魯冰花」取景地，縣府文化觀光局啟動「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」著手水陸域改善、輔導產業創生等，...

全家4人吃完越南法國麵包「住院打抗生素」 網友起底刷1星負評

桃園有民眾購買中壢忠貞市場某越南法國麵包後，陸續出現疑似食品中毒症狀腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀，累計至今已有340名個案...

桃園棒球場逢雨必淹 7年逾5132萬元經費從未用在淹水修繕

桃園國際棒球場2009年啟用迄今，逢大雨必淹影響球賽，桃園市審計處指出，初判是因主球場黏土層及不織布層排水性差，不過20...

桃園親子館只提供6歲以下入館 家長難兼顧大孩子

全桃園的親子館共有22處，目前數量充足，不過有家長反映，親子館僅開放6歲以下孩童進館，若家中有一大一小橫跨6歲的孩童，僅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦