桃園棒球場大雨必淹 7年未修繕

桃園國際棒球場2009年啟用迄今，「逢大雨必淹」影響球賽，桃園市審計處發現，初判是因主球場黏土層及不織布層排水性差，不過市府2016至2022年用來維護改善經費逾5132萬元，卻從未用在主球場淹水修繕，要求市府審慎檢討、改善，提升球場使用效能。

桃園市體育局回應，今年4月17日至19日辦理內野場地開溝作業，進行緊急排水處置，開挖4條約40公分深度溝道，並於4月20日觀察場內情形，已無大面積積水，顯見場地排水有改善。另考量雨季，營運廠商今年已租用吸水車設備，足以因應球賽進行。

桃園國際棒球場今年4月連日大雨，造成球場草皮淹水，影響球季開幕賽。桃園市審計處獲悉後會勘，發現主球場草皮雖無積水，但球場周圍有明顯青苔，顯示淹水問題經年累月，初判因主球場黏土層及不織布層排水性差，無法承受瞬間或連日大雨所致。

審計室認為，若要解決棒球場淹水問題，須刨除不織布層，並更換黏土材質再進行各層鋪設，工程耗時且所需經費甚鉅。但市府7年來維護改善經費，從未用在主球場淹水修繕。

不僅如此，審計處還發現，鄰近的副球場青埔運動公園棒球場及壘球場，與主球場完工時間相近，卻無淹水問題，雖市府稱主球場淹水是由OT廠商負責，但多年來未解，應深入釐清淹水原因。

體育局也說明，今年4月已辦理開溝著手緊急排水處置，目前樂天金鷲場地團隊已經來台，同時協詢專業廠商評估，研議草皮排水改善相關工法，作為日後優化棒球場設施設備參考。

針對桃園國際棒球場中長期修繕計畫，市府表示，將依OT契約規定，邀集營運廠商台灣樂天運動育樂公司及相關專家學者組成協調委員會，盤點棒球場需修繕項目及研商雙方權責。