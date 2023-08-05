竹縣新埔百年老榕樹枝斷 阻礙步道通行

竹縣新埔鎮文昌祠後方小山坡頂端的百年老榕樹，今天下午樹枝斷裂，導致通往日本公園的步道遭樹枝、樹葉阻斷通行，所幸當時無人經過，沒有人員受傷。

新埔鎮長陳英樓接受中央社記者電訪表示，傍晚接獲民眾通報後，已立刻派員清除樹枝。

新埔鎮新民里15鄰鄰長黃旭光告訴中央社記者，文昌祀旁、成功街202巷通往日本公園的「好漢波」步道最頂端有棵百年老榕樹，今天下午4時50分發生樹枝斷裂，茂密的樹枝、樹葉佔據步道，所幸當時無人經過，沒有人員受傷。

黃旭光表示，目前民眾若要通往日本公園，可從上樟路顯伯公旁的階梯到達日本公園的觀景台，或從旱坑路一段20巷進入。

當地黃姓居民向中央社記者表示，這棵老榕樹應有近150歲，是松鼠、長尾樹鵲、麻雀、白頭翁等覓食好所在，過去也曾看見貓頭鷹、猴子，生態豐富。

黃姓居民說，老榕樹過去經歷過地震、風災，都屹立不搖，所幸只是樹枝斷裂，而非「連根拔起」，讓他兒時至今對於老樹的記憶得以持續下去。