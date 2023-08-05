桃園棒球場逢雨必淹 7年逾5132萬元經費從未用在淹水修繕

桃園國際棒球場2009年啟用迄今，逢大雨必淹影響球賽，桃園市審計處指出，初判是因主球場黏土層及不織布層排水性差，不過2016至2022年用來維護改善經費，逾5132萬元從未用在主球場淹水修繕。

桃園市體育局回應，今年球賽因應雨季，營運廠商已租用吸水車設備，足以因應球賽進行。球場中長期修繕計畫，體育局將依據OT契約規定，組成協調委員會，盤點球場需修繕項目及研商雙方權責。

桃園國際棒球場今年4月草皮積水影響球季開幕式，審計處今年4月前往會勘，發現主球場草皮雖無積水，不過球場周圍有明顯青苔，顯示淹水問題經年累月，初判因主球場黏土層及不織布層排水性差，無法承受瞬間或連日大雨所致，若要解決需刨除不織布層，並更換黏土材質再做各層舖設，工程耗時且所需經費甚鉅。

不過審計處發現，鄰近副球場青埔運動公園棒球場及壘球場，完工時間也相近，卻無相關問題，加上棒球場2016至2022年用來維護改善經費，主要用在外野看台、計分板等小額修繕，從未用在主球場淹水修繕，要求釐清原因。

體育局表示，開幕賽積水營運廠商於今年4月17日至19日辦理內野場地開溝作業，做緊急排水處置，開挖4條約40公分深度溝道，並於4月20日場內觀察積水情形，已無大面積積水發生，顯見場地排水狀況已有改善。今年球賽因應雨季，營運廠商已租用吸水車設備，足以因應球賽進行。