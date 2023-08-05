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桃園棒球場逢雨必淹 7年逾5132萬元經費從未用在淹水修繕

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桃園棒球場逢雨必淹 7年逾5132萬元經費從未用在淹水修繕

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園國際棒球場逢雨必淹，桃園市審計處糾7年來，逾5132萬元維修費從未用在主球場淹水修繕。本報資料照
桃園國際棒球場逢雨必淹，桃園市審計處糾7年來，逾5132萬元維修費從未用在主球場淹水修繕。本報資料照

桃園國際棒球場2009年啟用迄今，逢大雨必淹影響球賽，桃園市審計處指出，初判是因主球場黏土層及不織布層排水性差，不過2016至2022年用來維護改善經費，逾5132萬元從未用在主球場淹水修繕。

桃園市體育局回應，今年球賽因應雨季，營運廠商已租用吸水車設備，足以因應球賽進行。球場中長期修繕計畫，體育局將依據OT契約規定，組成協調委員會，盤點球場需修繕項目及研商雙方權責。

桃園國際棒球場今年4月草皮積水影響球季開幕式，審計處今年4月前往會勘，發現主球場草皮雖無積水，不過球場周圍有明顯青苔，顯示淹水問題經年累月，初判因主球場黏土層及不織布層排水性差，無法承受瞬間或連日大雨所致，若要解決需刨除不織布層，並更換黏土材質再做各層舖設，工程耗時且所需經費甚鉅。

不過審計處發現，鄰近副球場青埔運動公園棒球場及壘球場，完工時間也相近，卻無相關問題，加上棒球場2016至2022年用來維護改善經費，主要用在外野看台、計分板等小額修繕，從未用在主球場淹水修繕，要求釐清原因。

體育局表示，開幕賽積水營運廠商於今年4月17日至19日辦理內野場地開溝作業，做緊急排水處置，開挖4條約40公分深度溝道，並於4月20日場內觀察積水情形，已無大面積積水發生，顯見場地排水狀況已有改善。今年球賽因應雨季，營運廠商已租用吸水車設備，足以因應球賽進行。

體育局說，目前樂天金鷲場地團隊也已來台，同時協詢專業廠商評估，研議草皮排水改善相關工法，作為日後優化棒球場設施設備參考。球場中長期修繕計畫，將依據OT契約規定，邀集營運廠商台灣樂天運動育樂股份有限公司及相關專家學者組成協調委員會，盤點樂天桃園棒球場需修繕項目及研商雙方權責。

桃園國際棒球場逢雨必淹，桃園市審計處糾7年來，逾5132萬元維修費從未用在主球場淹水修繕。記者翁唯真／攝影
桃園國際棒球場逢雨必淹，桃園市審計處糾7年來，逾5132萬元維修費從未用在主球場淹水修繕。記者翁唯真／攝影

桃園 體育 淹水

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