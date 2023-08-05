桃園親子館只提供6歲以下入館 家長難兼顧大孩子

全桃園的親子館共有22處，目前數量充足，不過有家長反映，親子館僅開放6歲以下孩童進館，若家中有一大一小橫跨6歲的孩童，僅能在換鞋子的休憩區閱讀，讓只有一位家長陪同的大人分身乏術，盼優化休憩區空間；桃園市社會局表示，各親子館均可提供適齡的圖書、桌遊、創作媒材等，有些需向服務台借用，民眾提出即可。

桃園親子館以中壢5處居全桃園之冠，各個館舍皆有不太一樣的特色，許多家長假日會帶幼童至不同館舍遊玩，社會局幼兒保育科表示，依照各館舍大小，可容留的組數不同，像是內壢親子館上下午個別時段可容留的組數約可達到25組。

有家長指出，平日幾乎去現場都不用排隊就可進入，而假日則需事先預約，否則就要現場等候補。

市議員王珮毓表示，親子館僅容留6歲以下的孩童，不過有些家長小孩已超過6歲，有的則不到，而家中又只有一位家長可顧2位孩童時，就被迫分離，讓大的自己在脫鞋區旁玩樂，難以兼顧。

王珮毓說，親子館拖鞋區旁僅設置桌椅及一些圖書，認為設備相當不足，希望能增設優化空間。

幼保科回應，各親子館皆有提供適齡的圖書、桌遊、創作媒材等，讓6歲以上手足在休憩區操作及使用，若有需求可向服務台借用，同時出現很多超過6歲孩童機會占少數，若桌椅不夠也將再增加，有飲食需求也可在休憩區食用。