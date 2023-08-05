越南法國麵包惹禍？桃園驚傳食物中毒 受害者從60增至340人

桃園有民眾購買中壢忠貞市場某越南法國麵包後，陸續出現疑似食品中毒症狀腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀，原昨天統計有60人，不過本月3日至今日中午個案數增至340人，其中就醫235人，目前住院13人仍有發燒腹瀉症狀，據醫院通報院方人體檢驗報告部分為沙門氏桿菌及輪狀病毒。衛生局已採集人體、食品、環境檢體共計21件送驗調查，檢驗結果最快下周出爐。

衛生局表示，昨至現場稽查越南法國麵包作業場所環境衛生，查有冷凍冰箱溫度不足、有病媒蹤跡、作業人員配戴飾品、食材未落實離地及覆蓋等14項缺失。已依食品安全衛生管理法第41條第1項規定，命業者昨起暫停作業，環境衛生缺失命限期改善。

衛生局說，本次可疑食品越南法國麵包製備食材（滷鴨蛋、梅花肉、洋蔥絞肉、小黃瓜、醃蘿蔔、蛋黃醬、滷汁、辣椒），衛生局採集食品檢體6件（蛋黃醬、醃蘿蔔、洋蔥絞肉、民眾未食用同批產品）與環境檢體4件（生熟食刀具砧板）及人體檢體11件（個案、廚工），總計21件，待下周檢驗結果將進一步後續處辦。

衛生局今再會同法務局消保官至現場查核，攤位無營業，餐點備製場所也無食材原料，衛生局再次提醒業者環境衛生在未複查合格同意復工前，不得擅自營業，倘經查獲不遵行暫停作業者，將依違反食品安全衛生管理法第47條第13款規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。