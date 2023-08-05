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「魯冰花」取景地 明德水庫景區打造老招牌新形象

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣明德水庫風景區觀光遊憩資源豐富，擁有自然賞景、人文產業等多項資源。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣明德水庫風景區觀光遊憩資源豐富，擁有自然賞景、人文產業等多項資源。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣推動明德水庫的觀光旅遊發展，爭取軟、硬體建設，其中文化觀光局以「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」作為重點觀光遊憩廊帶的營造景點，提出相關水陸域改善、提升構想軟體產業輔導與創生計畫，盼打造明德水庫風景區「老招牌新形象」，相關推展工作已陸續讓一些店家「改頭換面」；明德水庫是知名電影「魯冰花」取景地，近期並將推出戶外星空電影院播放老電影。

苗栗縣文觀局指出，明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫中的觀光產業輔導工作，目前已陸續推動執行中，主要以觀光產業輔導方案、體驗遊程活動規畫、特色商品開發、特色店家氛圍營造等面向執行。現已辦理產業工作坊，完成接待服務、經營管理、網路及新媒體、解說導覽等培訓，並遴選出水庫周邊11間店家進行輔導，展開「特色店家」輔導、氛圍改造。

新興水域、陸域活動在8、9月間將進行繩索、獨木舟教練培訓，遊程開發方面研擬全天、半日及套裝遊程，已安排過100多人次的體驗，另外特色商品輔導，也針對鄰近觀光工廠、養蜂協會、陶瓷產業協助爭取認證。

文觀局也針對特色店家氛圍進行改造，一些原本已顯老舊、塗裝單調的門面、環境場域、景觀進行輔導改造，盼改善店家整體氛圍，延續及推廣明德水庫老景點的活化與轉型、提升明湖水岸遊憩廊帶的旅遊層級及吸引力，朝國際型觀光新興亮點邁進。

文觀局指出，明德水庫風景區內的觀光遊憩資源相當豐富，擁有自然賞景、人文產業等多項資源，水庫東側的魯冰花休閒農莊附近是曾獲金馬獎名片「魯冰花」的拍攝地；縣府近期將在明德水庫辦理「湖光電影，交響共鳴」戶外星空電影院，導入魯冰花的故事，打造觀光新遊憩主題。

苗栗文觀局「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」，其中觀光產業輔導工作已陸續開展，協助特色店家改造木棧板等 環境氛圍。圖／苗栗縣政府提供
苗栗文觀局「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」，其中觀光產業輔導工作已陸續開展，協助特色店家改造木棧板等 環境氛圍。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」，其中觀光產業輔導工作已陸續開展，協助特色店家進行商業攝影。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」，其中觀光產業輔導工作已陸續開展，協助特色店家進行商業攝影。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣明德水庫風景區觀光遊憩資源豐富，擁有自然賞景、人文產業等多項資源。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣明德水庫風景區觀光遊憩資源豐富，擁有自然賞景、人文產業等多項資源。記者胡蓬生／攝影

水庫 電影 苗栗縣

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