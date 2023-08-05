「魯冰花」取景地 明德水庫景區打造老招牌新形象

苗栗縣推動明德水庫的觀光旅遊發展，爭取軟、硬體建設，其中文化觀光局以「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」作為重點觀光遊憩廊帶的營造景點，提出相關水陸域改善、提升構想軟體產業輔導與創生計畫，盼打造明德水庫風景區「老招牌新形象」，相關推展工作已陸續讓一些店家「改頭換面」；明德水庫是知名電影「魯冰花」取景地，近期並將推出戶外星空電影院播放老電影。

苗栗縣文觀局指出，明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫中的觀光產業輔導工作，目前已陸續推動執行中，主要以觀光產業輔導方案、體驗遊程活動規畫、特色商品開發、特色店家氛圍營造等面向執行。現已辦理產業工作坊，完成接待服務、經營管理、網路及新媒體、解說導覽等培訓，並遴選出水庫周邊11間店家進行輔導，展開「特色店家」輔導、氛圍改造。

新興水域、陸域活動在8、9月間將進行繩索、獨木舟教練培訓，遊程開發方面研擬全天、半日及套裝遊程，已安排過100多人次的體驗，另外特色商品輔導，也針對鄰近觀光工廠、養蜂協會、陶瓷產業協助爭取認證。

文觀局也針對特色店家氛圍進行改造，一些原本已顯老舊、塗裝單調的門面、環境場域、景觀進行輔導改造，盼改善店家整體氛圍，延續及推廣明德水庫老景點的活化與轉型、提升明湖水岸遊憩廊帶的旅遊層級及吸引力，朝國際型觀光新興亮點邁進。