每小時20收費太便宜？竹市熱門停車格供不應求 審計籲檢討費率

新竹市路邊停車格4年來增至1萬1千多格，公有路外停車場也倍增至37處；但審計室發現停車位仍供不應求、違停屢見不鮮，並點出新竹市停車費率每小時20或30元偏低，竹縣、雙北等縣市停車費率最高到40到60元不等，要求市府檢討費率合理性，並評估採差別或累進計價可行性，以提高停車空間周轉率。

市府交通處回應，今年已經展開停車現況調查，報告預計年底出爐，屆時將依據結果檢討哪些路段可將停車費率從20元增至30元；由於自治條例規範現行最高停車費率30元，過去曾修正條例未獲議會同意，後續將再參考其他縣市情形和議會溝通。

新竹市現行路邊停車收費方式為汽車每小時收費20元；路外停車場收費方式，汽車分為一般及觀光地區每小時收費各為20元及30元，機車停車場每次收費20元。

審計室分析去年1到8月37處路外停車場停車資料，前4高周轉率停車場為果菜市場、北大路、府後地下與明志書院停車場。另透過地理資訊系統勾稽，其中北大路停車場平均每月停車格位使用231.04小時、周圍路邊停車每月最多也停141小時，但距停車場 150公尺範圍的違規停車舉發次數高達774次，顯示停車位供不應求，仍待改善。

審計室又運用停車大聲公APP分析發現北大路等停車場周邊鄰近民營停車場停車費費率每小時20元至60元不等，且部分採累進費率，其他縣市公有停車收費費率也比竹市高，台北市停車費率每小時30元至60元、新北與台中市停車費率為每小時30元至40元、基隆市停車費率每小時30元至60元，隔壁的新竹縣2021年也將汽車停車費率調整為每小時20元至40元，嘉義市為提高重要道路停車周轉率，小型車每小時為50元。

審計室檢討指出，新竹市現行停車費費率以每小時收費20元為主，近年又不斷增加停車空間，仍未能減緩停車需求，「顯示公有停車費率偏低，未能有效提升停車空間周轉率」，應參酌其他縣市停車費費率計費模式及鄰近民營停車場停車費費率標準，審慎評估調整費率，以提高停車空間周轉率。

針對審計室要求新竹市研議提出差別計價或累進計價，市府交通處說明，2019年曾調整自治條例停車收費費率標準表，增加收費種類及級距，但未獲議會通過，市府將參考鄰近縣市費率，持續與議會妥善溝通。