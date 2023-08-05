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新竹市今早大雨狂炸 9處路段積淹水陸續排除

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長興街107巷地下道雙向拉封鎖線。圖／新竹市政府提供
新竹市長興街107巷地下道雙向拉封鎖線。圖／新竹市政府提供

西南風伴隨對流雲系今天早上通過新竹市，大雨狂炸，西濱測站測得時雨量高達60.5毫米。新竹市政府指出，市長高虹安第一時間掌握後指示各相關局處做好應變，今天早上短時強降雨造成長興街、五福二路 、大湖路與南港街等9處路段零星積淹水，獲報後都已在第一時間巡查處理、陸續排除。

新竹市政府表示，此波強對流為新竹市香山區、朝山一帶帶來不小的雨勢，測得時雨量高達60.5毫米（西濱S082K測站），因短時雨量超過城市排水系統負荷，造成9處路段有零星積淹水。包括五福二路段738號前、大湖路7號附近、南港街70巷附近道路積淹水，長興街107巷地下道也因大雨雙向拉封鎖線。

新竹市政府消防局獲報在第一時間迅速前往各積淹水點位巡查與警戒，區公所也立即啟動查通報工作，雨勢上午11時30分趨緩，相關積水情形也逐漸退去。

新竹市政府指出，市府掌握降雨資訊後，包括消防局、環保局、民政處透過通報系統巡查及通報，針對部分路段積淹水等相關狀況，隨即通知相關局處排除；行政處也於市府官方臉書提醒市民多加留意，並持續更新訊息。

新竹市政府說，對流雲系已經移出新竹市，隨著颱風更為遠離，海峽北部不穩定度降低，新竹市轉為陰時多雲天氣，仍有短暫陣雨機會，但強降雨風險低。市府團隊將持續守視，請市民出門務必小心，注意安全。

新竹市今天早上大雨，五福二路段738號前積淹水，市府派員處理。圖／新竹市政府提供
新竹市今天早上大雨，五福二路段738號前積淹水，市府派員處理。圖／新竹市政府提供

新竹 淹水 雨量 高虹安

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