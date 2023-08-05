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新竹市公有停車場再多這1處 7日啟用、每小時收費20元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市成德路與成德一街口閒置空地，經市府闢建停車場，將於7日啟用。圖／竹市府提供
新竹市成德路與成德一街口閒置空地，經市府闢建停車場，將於7日啟用。圖／竹市府提供

新竹市生命紀念園區逢喪葬吉日周邊停車需求大，市府今年4月與民代會勘成德路與成德一街口閒置空地，決定闢建停車場。市府交通處今天指出，工程進度超前，成德一街停車場已於7月底完工，停車場將於7日啟用，每小時收費20元。

竹市府交通處指出，生命紀念園區平日車位足夠，但每逢喪葬吉日往往一位難求，由於園區旁空地長期遭民眾棄置垃圾及占用，今年4月26日由市府秘書長張治祥與市議員陳啓源、陳治雄及陳建名等議員視察成德路與成德一街口閒置空地，經取得共識後，決議開闢閒置空地為停車場。

交通處倪茂榮表示，會勘後，市府立即啟動設計及工程招標作業，於7月6日開工、7月底完工，總工程費約100萬元；另針對議員建議成德路與成德二街增設行人穿越線，也已同步增設改善完成，以維護行人路口安全。

交通處說明，成德一街停車場提供42格汽車格，並比照周邊路邊停車格收費每小時20元，以提高停車周轉率、避免遭長期占用；出入口採單向進出，若遇喪葬吉日停車車潮，將由新竹市殯葬管理所派員至現場導引進出，請民眾遵循配合進出管制。

新竹市成德路與成德一街口閒置空地，經市府闢建停車場，將於7日啟用。圖／竹市府提供
新竹市成德路與成德一街口閒置空地，經市府闢建停車場，將於7日啟用。圖／竹市府提供

停車場 議員 新竹

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