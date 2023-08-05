大雨狂下新竹五峰停電了 沖倒樹木壓垮電線道路不通

新竹縣從今天凌晨起間歇性大雨不停，還伴隨閃電雷擊，雖雨勢未達豪雨標準、仍十分可觀，五峰鄉上午就傳出停電情形，因大雨沖刷邊坡造成樹木傾倒壓垮電線，不僅造成山區部落停電，就連交通也一度中斷，目前已經搶通道路但仍未恢復電力。

據了解，今天上午縣道122線48.5公里處，即土場部落與清泉部落之間，因為大雨沖刷邊坡，造成大量樹木傾倒沖刷而下，竟當場壓倒整排電線桿，造成縣道122線全被電線受阻無法通行，不少山區居民全部堵在道路上，緊急通報鄉公所搶修。

因現場並非土石坍方，因此公所已在第一時間清出小通道供居民通行，不過因電線桿被壓倒受損嚴重，造成土場部落多戶停電，鄉公所已通知台電人員協助搶修，同時也呼籲居民雨天行經山區道路千萬注意落石。