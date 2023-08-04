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台電外包工程車做防颱措施墜谷 桃勞檢認定職災

中央社／ 桃園4日電

台電1輛外包工程車昨天在桃園市復興山區墜谷，釀4死2傷。桃園市政府勞動檢查處今天說，死者廖姓負責人是為緊急施作工程防颱措施，與其他5名勞工上山，屬於勞動場所的職業災害。

台灣電力股份有限公司1輛外包工程車昨天在桃園市復興山區墜谷，釀4死2傷；死者為2名台灣籍男子及2名泰國籍男子，傷者為泰籍男、女。

勞檢處晚間發布最新調查內容指出，廖姓男子是「巴陵配電桿線改建輸電鐵塔工程」二次承攬人，負責輸電鐵塔基礎工程，為緊急施作相關防颱措施，連同其他5名勞工到雪霧鬧1號塔基作業。

勞檢處說，昨天廖姓男子等6人進入雪霧鬧1號塔基前，駕駛車輛爬坡向上，研判因山區產業道路狹小、坡度陡峭加路面濕滑，造成車輛打滑並翻落山谷，屬於勞動場所職災。

不過，勞檢處告訴中央社記者，這是上班途中交通意外，是否會有相關補償，須由勞動部勞工保險局再認定。

至於4名泰籍移工身分，勞檢處表示，其中2名失聯已久移工已死亡，另2名受傷移工是今年以觀光理由到台灣後失聯，4人都是非法聘僱移工，違反就業服務法規定，將移請權責機關依法辦理。

勞檢處表示，由於廖姓男子已死亡，處分對象已不在，後續如何究責，還要再細部調查。

勞檢處說，為協助及關懷罹災者，已啟動職災個管關懷慰問機制，並由桃市府勞動局協助連繫泰國貿易經濟辦事處，提供後續協助家屬到台灣處理事宜。

勞檢 移工 桃園

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